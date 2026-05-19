Kroger retira crotones de ajo y queso en 17 estados por riesgo de salmonela
La FDA amplía la alerta por Salmonella en EE. UU. Retiran crotones de Kroger en 17 estados y Malazi Tahina por sospecha de contaminación.
La lista de productos retirados por riesgo de Salmonella crece con la inclusión de crotones de ajo y queso estilo casero de Kroger, a la venta en 17 estados de Estados Unidos, y un producto de tahini vendido en Michigan y Carolina del Norte, según reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Los reportes de retiro fueron emitidos por las empresas el 15 de mayo y divulgados por la FDA el 18 de mayo. El primero es el de la empresa Sugar Foods LLC, que inició el retiro del mercado de ciertos lotes de Kroger Garlic & Cheese Croutons (bolsas de 5 oz) por riesgo de contaminación por Salmonella. Este problema está asociado a un condimento suministrado a Sugar Foods que, a su vez, se vincula con el retiro de leche en polvo de California Dairies, Inc.
Según el reporte de la FDA, el retiro de los crotones de ajo y queso estilo casero de Kroger aplica para varios lotes en su presentación de 5 onzas (UPC 0 11110 81353 4), con las siguientes fechas de caducidad:
- 17, 18, 27 y 28 de febrero de 2027.
- 6, 9 y 21 de marzo de 2027.
- 1 y 7 de abril de 2027.
Los productos afectados se distribuyeron en una amplia red de tiendas de la cadena, abarcando las sucursales de Kroger ubicadas en 17 estados: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Mississippi, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Virginia, Wisconsin y Virginia Occidental.
Los clientes que tengan dudas o comentarios pueden ponerse en contacto directamente con Sugar Foods LLC llamando al 332-240-6676.
Retiro de Malazi Tahina
Por su parte, la empresa Nassar Investments retira voluntariamente del mercado su producto Malazi Tahina (botella de 1 kg), con fecha de caducidad 30/12/2026 y UPC 6 224011 088244, debido a una potencial contaminación por Salmonella.
El retiro se produce luego de que el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte notificó a la empresa, el 29 de abril de 2026, que el producto había dado positivo en una prueba de control.
Los productos se distribuyeron en tiendas minoristas ubicadas en los estados de Michigan y Carolina del Norte entre el 1 de marzo de 2025 y el 9 de junio de 2025.
Hasta el momento, no se conocen personas afectadas por el consumo del alimento; sin embargo, la empresa insta a los consumidores que hayan adquirido estos productos a desecharlos de inmediato. En caso de dudas o comentarios, puede comunicarse con el Sr. Akram Nassar al (919) 949-3534, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (hora del este).
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