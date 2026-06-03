Allen Ferrell, el YouTuber que comió en una montaña rusa, enfrenta veto de por vida en Six Flags

Un creador de contenido fue expulsado permanentemente de todos los parques Six Flags después de publicar un video viral en el que aparece comiendo nuggets de pollo mientras viajaba en una de las montañas rusas más reconocidas de Estados Unidos.



El protagonista del video es Allen Ferrell, un youtuber con más de 1.8 millones de suscriptores, quien compartió en mayo imágenes de un desafío realizado en la atracción Millennium Force, ubicada en Cedar Point, en Sandusky, Ohio.

El reto que se volvió viral

En la grabación, Ferrell muestra cómo introduce una caja de nuggets de McDonald’s antes de ingresar al parque. Posteriormente, aparece sentado en la montaña rusa mientras intenta comer durante el recorrido.



Las imágenes lo muestran consumiendo los alimentos mientras la atracción asciende y desciende por su primera colina. En otro momento del trayecto, solicita salsa para acompañar los nuggets, la cual le es entregada por un amigo que viajaba en un asiento cercano.



Al finalizar el recorrido, el creador de contenido aseguró haber comido siete de los 10 nuggets que llevaba consigo.

Six Flags responde con una prohibición permanente

La publicación acumuló cientos de miles de visualizaciones y llamó la atención de los responsables del parque.



Six Flags confirmó que Ferrell fue vetado de por vida de todas sus propiedades. La compañía explicó que la presencia de comida y otros objetos sueltos en las atracciones representa un posible riesgo para la seguridad de los visitantes.

“La seguridad es un pilar fundamental de nuestro negocio, y no toleramos ningún comportamiento inapropiado o peligroso”, señaló un portavoz de la empresa.



La compañía agregó que cualquier visitante que incumpla el Código de Conducta puede ser expulsado de sus instalaciones.

Reacciones en redes sociales

El video generó una amplia conversación en internet, donde numerosos usuarios reaccionaron al desafío realizado por el youtuber.

Entre los comentarios publicados, algunos usuarios bromearon sobre la posibilidad de que la salsa terminara impactando a otros pasajeros durante el recorrido, mientras que otros señalaron que la prohibición permanente era una consecuencia previsible.

No era la primera vez

Esta no es la primera ocasión en que Ferrell publica contenido relacionado con la atracción Millennium Force.

En un video difundido en 2023, el creador de contenido también apareció comiendo un sándwich de McDonald’s mientras viajaba en la misma montaña rusa. Esa publicación ha superado los 5 millones de visualizaciones desde su lanzamiento.

Sigue leyendo: