Hombre ganó la lotería 18 veces y asegura que su esposa le da suerte

Un hombre de Idaho que ha ganado la lotería estatal en 18 ocasiones aseguró que su verdadera buena suerte no proviene de los números ni de estrategias matemáticas, sino de los 40 años que lleva junto a su esposa.

Robert Bevan, residente de la localidd de Boise, Idaho, ha pasado tres décadas visitando la sala de ganadores de la Lotería de Idaho y acumulando premios que suman cientos de miles de dólares.

Su primera gran victoria ocurrió en 1997, cuando ganó una camioneta Chevy Blazer de cuatro puertas durante una promoción llamada ‘Blazer Bucks’.

Ha ganado premios de hasta $200,000

Desde entonces, Bevan ha reclamado premios de diferentes cantidades, incluidos premios de hasta $200,000, varios premios de $20,000 y otros de $5,000 y $1,000.

Algunos de esos premios provinieron del juego King Scratch Game, cuyos sorteos incluyen aproximadamente 515,000 boletos y ofrecen un premio mayor de hasta $1 millón.

También ha participado en otros juegos de la lotería como Cash Explosion y Winter Wonders.

Sin embargo, Bevan aseguró que nunca se obsesionó con las probabilidades matemáticas detrás de sus victorias.

Su verdadera suerte es su esposa

Tras reclamar recientemente un premio de $50,000 en el King Scratch Game, Bevan compartió cuál considera que ha sido realmente su mayor fortuna.

“Mi verdadera suerte son 40 años con la misma mujer increíble”, dijo Robert Bevan a la Lotería de Idaho.

El hombre explicó que él y su esposa celebran este año su aniversario número 40 de matrimonio y que comprar boletos de lotería se ha convertido en parte de su rutina cotidiana mientras hacen compras o cargan gasolina.

Un caso extremadamente raro

La Lotería de Idaho destacó que un historial de 18 victorias es algo extremadamente inusual.

El caso de Bevan también ha llamado la atención porque, según se informó, no utiliza métodos especiales ni sistemas matemáticos complejos para elegir sus boletos.

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