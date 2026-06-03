Amazon lanza promoción para obtener comestibles gratis durante un año

Amazon anunció una nueva promoción dirigida a los compradores de Amazon Fresh que ofrece la posibilidad de ganar alimentos gratis durante un año.

La iniciativa estará disponible por tiempo limitado y permitirá participar a quienes realicen compras mínimas en la plataforma antes del inicio de Prime Day 2026.

La campaña forma parte de los esfuerzos de la compañía para atraer clientes en un momento en que muchos consumidores siguen enfrentando precios elevados en productos básicos de supermercado.

Cómo participar

Para ingresar al sorteo, los clientes deben realizar una compra de al menos $15 a través de Amazon Fresh.

Las compras elegibles podrán realizarse desde ahora y hasta el inicio de Prime Day 2026, programado para el 22 de junio.

Cada pedido que cumpla con el requisito permite obtener una participación en el concurso.

Sin embargo, existe una limitación importante: los clientes solo pueden registrarse una vez por día, independientemente de cuántos pedidos realicen durante la misma jornada.

Esto significa que dividir una compra en varios pedidos el mismo día no aumentará las probabilidades de ganar.

Cuánto recibirán los ganadores

Amazon informó que repartirá $1 millón en premios entre 100 ganadores.

Aunque la empresa no detalló un monto específico para cada persona, una distribución equitativa implicaría aproximadamente $10,000 por ganador, cerca de $833 mensuales durante un año.

La cantidad podría no cubrir completamente los gastos de alimentación de algunas familias, pero sí representar un alivio considerable para el presupuesto destinado a compras de supermercado.

Los ganadores serán anunciados semanalmente

La promoción no esperará hasta el final del concurso para revelar a los beneficiarios.

Amazon realizará sorteos semanales durante el periodo de la campaña.

El primer plazo para participar concluye antes del primer sorteo programado para el 11 de junio.

La compañía indicó que existen varias fechas de selección de ganadores distribuidas a lo largo de la promoción.

La promoción termina antes de Prime Day

Los consumidores interesados deberán actuar con rapidez.

El concurso finalizará oficialmente el 22 de junio a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), coincidiendo con el inicio de Prime Day 2026.

Después de esa fecha ya no será posible acumular nuevas participaciones.

Una oportunidad en tiempos de precios elevados

La promoción llega en un momento en el que muchos consumidores continúan enfrentando aumentos en el costo de alimentos básicos.

Productos como huevos, café y otros artículos de despensa han registrado aumentos importantes de precio en los últimos años, llevando a muchos hogares a buscar nuevas formas de reducir sus gastos.

Con esta iniciativa, Amazon apuesta por convertir las compras habituales de supermercado en una oportunidad para obtener un beneficio adicional que podría ayudar a reducir considerablemente el gasto en alimentos durante los próximos 12 meses.

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