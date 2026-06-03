¿Arroz con leche o Creamy Rice? El truco científico para lograr la cremosidad perfecta

El arroz con leche es un postre universal en la cultura hispana. En Estados Unidos se le conoce como creamy rice (o rice pudding), y aunque parecen lo mismo y se emplean casi los mismos ingredientes, el secreto está en la técnica de preparación: por un lado, la tradición de las abuelas y, por otro, la ciencia aplicada a la cocina de los expertos de Serious Eats.

Más allá del arroz, las especias aromáticas, el agua, la leche y el azúcar, la cremosidad del arroz se puede elevar conociendo el truco de la hidratación previa para lograr un grano increíblemente suntuoso.

La cremosidad del arroz es pura técnica. Según Serious Eats, no se trata de un solo secreto, sino de la combinación de varios factores con técnicas distintas de cocción que comienzan por un buen remojo para que el grano de arroz absorba el agua. Esto permitirá que el grano hidrate los compuestos del almidón y se cree un efecto de gelatinización.

Este efecto de gelatina tiene dos formas: uno es remojar el arroz, como el truco de la abuela, y otro es cocinar el arroz solo con agua sin añadirle el azúcar al inicio de la cocción, ya que este simple detalle ralentiza el proceso de cocción.

La combinación perfecta de Serious Eats se resume así: “En lugar de partir de arroz crudo, se empieza con arroz ya cocido que se ha remojado previamente en agua”.

La diferencia entre el arroz con leche hispano y creamy rice estadounidense es que el primero es más cremoso, más dulce y con un marcado sabor a cítricos y canela en rama, mientras la versión de EE.UU. es menos dulce, con granos más definidos y una textura menos densa.

Receta tradicional de arroz con leche de la abuela

Remojo previo y canela en rama: la técnica infalible de la abuela para lograr el clásico arroz con leche ultra cremoso. Crédito: Shutterstock

Los expertos de Directo al Paladar comparten esta receta tradicional del arroz con leche de la abuela, la cual rinde para cuatro personas con los ingredientes básicos y el paso a paso:

Ingredientes

Arroz redondo : 100 g

: 100 g Agua : 200 g

: 200 g Leche entera : 1 litro

: 1 litro Nata líquida (crema de leche): 200 g

(crema de leche): 200 g Mantequilla : 50 g

: 50 g Azúcar : 150 g

: 150 g Canela en rama : un trozo

: un trozo Vainilla : un tercio de vaina

: un tercio de vaina Piel de limón: un twist (cáscara)

Paso a paso

Hervir el arroz: Agrega el arroz redondo y el agua en una olla. Llévalo a punto de ebullición y deja hervir durante dos minutos, removiendo constantemente. Cocinar con los lácteos: Añade la leche entera, la nata líquida y los ingredientes que aportan aromas: la canela, la vainilla y la piel de limón. Deja cocinar a fuego medio durante unos cuarenta minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue. Endulzar y ligar: Tal como lo recomiendan los expertos, añade el azúcar y mezcla todo muy bien. Retira la olla del fuego, incorpora la mantequilla fría cortada en dados y remueve bien hasta que se emulsione con el resto de los ingredientes. (Nota: En varios países de Latinoamérica, para crear una textura aún más cremosa, se le agrega la yema de uno o dos huevos). Reposo: Reserva, deja reposar y sirve con un toque de canela en polvo.

Receta de Creamy Rice (Arroz cremoso estadounidense)

La receta de arroz cremoso estadounidense, según las indicaciones de John Kanell en Preppy Kitchen, lleva tazas de leche, azúcar, vainilla y un tipo de arroz específico para lograr una textura más suave.

Ingredientes

Leche entera : 4 tazas y media (equivalente a 1 litro más 1/4 de taza)

: 4 tazas y media (equivalente a 1 litro más 1/4 de taza) Arroz de grano corto : 1 taza (el arroz arborio es la recomendación ideal por su alto contenido de almidón )

: 1 taza (el es la recomendación ideal por su alto contenido de ) Azúcar granulada : 50 gramos (o 1/4 de taza)

: 50 gramos (o 1/4 de taza) Extracto de vainilla : 1 cucharadita (también puedes usar pasta de vainilla)

: 1 cucharadita (también puedes usar pasta de vainilla) Canela molida : 1/4 de cucharadita (o ramas de canela para infusionar desde el inicio)

: 1/4 de cucharadita (o ramas de canela para infusionar desde el inicio) Sal: Una buena pizca

Opciones de personalización (opcional):

Cardamomo o ralladura de naranja al gusto.

o ralladura de naranja al gusto. Pasas u otros frutos secos (un tercio de taza, si eres del equipo que las prefiere).

Paso a paso

Calentar la base láctea: En una olla grande, agrega las 4 tazas y media de leche entera, los 50 gramos de azúcar granulada y una buena pizca de sal. Lleva a ebullición a fuego medio-alto. Puedes remover un poco al principio para garantizar que el azúcar se distribuya bien. Preparar el arroz (opcional): Mientras la leche hierve, puedes lavar el arroz y reservarlo. Para esta receta, Kanell recomienda un arroz de grano corto como el arroz arborio (el mismo que se utiliza para el risotto), ya que sus niveles de almidón garantizan la cremosidad. Cocinar a fuego lento: Una vez que la leche hierva, baja el fuego, añade el arroz y remueve bien. Para lograr esa textura cremosa se debe cocinar a fuego bajo, generando un hervor suave durante 25 o 30 minutos. Lo ideal es revolver suavemente con cierta frecuencia para evitar que se apelmace. Dar el toque final: Aunque en este punto el arroz ya está delicioso, retira del fuego y agrega la vainilla. Si deseas, este es el momento de añadir el cardamomo, la ralladura de naranja o el toque extra de las pasas.

Consejos de conservación

Este arroz con leche te durará de 3 a 4 días en el refrigerador dentro de un recipiente hermético, o hasta dos meses si decides congelarlo. Deja enfriar, sirve y disfruta.

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