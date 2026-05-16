Torta de naranja: la receta más económica y esponjosa
Aprende cómo hacer una torta de naranja irresistible: económica, con pocos ingredientes y una miga esponjosa. ¡Incluye el truco de la costra crujiente!
La torta de naranja se destaca como un postre sencillo y económico, perfecto para meriendas y desayunos. Esta receta requiere pocos ingredientes, haciendo que sea accesible para cualquiera que desee disfrutar de un postre casero con una miga esponjosa.
Hay muchas versiones de bandín de naranja; esta es una propuesta muy práctica que se convierte en un suculento postre con solo seguir un paso a paso, siguiendo las recomendaciones del canal Miel House.
Antes de comenzar a describir el paso a paso y los ingredientes, es importante aclarar que esta receta es tan versátil que puedes adaptar los ingredientes según tus preferencias o lo que tengas en tu despensa.
El ingrediente estrella es la naranja. Puedes usar dos naranjas grandes (para aprovechar la piel y el jugo), o usar jugo comercial; en caso de que te falte líquido, puedes completar con agua.
Hay otras variantes donde se usa leche en lugar de jugo de naranja y se aromatiza con la ralladura de naranja. Si empleas las frutas frescas, puedes rallar la piel y mezclarla con el azúcar unas dos horas antes de comenzar a hacer el budín. Esto permitirá que el azúcar absorba los aceites esenciales y los aromas de la piel de la naranja.
Puedes reservar tres cucharadas de esta azúcar aromatizada para hacer un almíbar con jugo de naranja y colocarlo después de que el bizcocho esté frío; esto le da un toque único. También puedes espolvorear el azúcar sobre la preparación antes de hornear para crear una costra crujiente. Para darle un extra de sabor, prueba a incorporar gotas de chocolate oscuro o pasas.
Receta paso a paso
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 taza de azúcar (más un extra para la costra superior).
- ½ taza de aceite de girasol
- 1 naranja: necesitaremos su ralladura y 1/2 taza de jugo.
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 2 tazas de harina leudante o harina común 0000
- 2 cucharaditas de polvo de hornear (solo si usas harina común).
Modo de preparación
- El primer paso es rallar la cáscara de una naranja. Una vez esté lista, reserva la ralladura y procede a obtener el jugo.
- Exprime la naranja; en caso de que no completes la cantidad necesaria, puedes completar con agua.
- En un bol, agrega los tres huevos con la taza de azúcar y bate muy bien hasta que el azúcar se disuelva.
- Luego, agrega la ralladura de naranja reservada, las dos cucharaditas de esencia de vainilla, la media taza de aceite de girasol y el jugo de naranja. Mezcla hasta que se integren los líquidos y se impregnen los aromas.
- Tamiza las dos tazas de harina y el polvo de hornear con un colador para evitar grumos y lograr una miga increíble.
- Incorpora los ingredientes secos con movimientos envolventes.
- Vierte la mezcla en un molde de 24 cm.
- Espolvorea azúcar por encima para crear esa costra crujiente tan clásica y lleva al horno precalentado a 165 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos.
- Una vez que transcurra el tiempo, verifica que la torta esté lista: introduce un palillo en el centro y, si sale seco, es señal de que está en su punto.
- Deja reposar y, una vez esté frío, desmolda.
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