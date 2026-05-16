Torta de naranja: la receta más económica y esponjosa

La torta de naranja se destaca como un postre sencillo y económico, perfecto para meriendas y desayunos. Esta receta requiere pocos ingredientes, haciendo que sea accesible para cualquiera que desee disfrutar de un postre casero con una miga esponjosa.

Hay muchas versiones de bandín de naranja; esta es una propuesta muy práctica que se convierte en un suculento postre con solo seguir un paso a paso, siguiendo las recomendaciones del canal Miel House.

Antes de comenzar a describir el paso a paso y los ingredientes, es importante aclarar que esta receta es tan versátil que puedes adaptar los ingredientes según tus preferencias o lo que tengas en tu despensa.

El ingrediente estrella es la naranja. Puedes usar dos naranjas grandes (para aprovechar la piel y el jugo), o usar jugo comercial; en caso de que te falte líquido, puedes completar con agua.

Hay otras variantes donde se usa leche en lugar de jugo de naranja y se aromatiza con la ralladura de naranja. Si empleas las frutas frescas, puedes rallar la piel y mezclarla con el azúcar unas dos horas antes de comenzar a hacer el budín. Esto permitirá que el azúcar absorba los aceites esenciales y los aromas de la piel de la naranja.

Puedes reservar tres cucharadas de esta azúcar aromatizada para hacer un almíbar con jugo de naranja y colocarlo después de que el bizcocho esté frío; esto le da un toque único. También puedes espolvorear el azúcar sobre la preparación antes de hornear para crear una costra crujiente. Para darle un extra de sabor, prueba a incorporar gotas de chocolate oscuro o pasas.

Receta paso a paso

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar (más un extra para la costra superior).

½ taza de aceite de girasol

1 naranja : necesitaremos su ralladura y 1/2 taza de jugo .

: necesitaremos su y 1/2 taza de . 2 cucharaditas de e sencia de vainilla

2 tazas de h arina leudante o harina común 0000

o harina común 0000 2 cucharaditas de polvo de hornear (solo si usas harina común).

Modo de preparación

El primer paso es rallar la cáscara de una naranja. Una vez esté lista, reserva la ralladura y procede a obtener el jugo. Exprime la naranja; en caso de que no completes la cantidad necesaria, puedes completar con agua. En un bol, agrega los tres huevos con la taza de azúcar y bate muy bien hasta que el azúcar se disuelva. Luego, agrega la ralladura de naranja reservada, las dos cucharaditas de esencia de vainilla, la media taza de aceite de girasol y el jugo de naranja. Mezcla hasta que se integren los líquidos y se impregnen los aromas. Tamiza las dos tazas de harina y el polvo de hornear con un colador para evitar grumos y lograr una miga increíble. Incorpora los ingredientes secos con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en un molde de 24 cm. Espolvorea azúcar por encima para crear esa costra crujiente tan clásica y lleva al horno precalentado a 165 °C durante aproximadamente 45 a 50 minutos. Una vez que transcurra el tiempo, verifica que la torta esté lista: introduce un palillo en el centro y, si sale seco, es señal de que está en su punto. Deja reposar y, una vez esté frío, desmolda.

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