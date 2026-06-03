Bad Bunny sorprende a un fan en su “casita” en el concierto Madrid

Bad Bunny ha vuelto un fenómeno mundial la famosa residencia que inició en el Coliseo de Puerto Rico denominada “la casita“. No obstante, recientemente emergieron algunos comentarios sobre supuestas diferencias sociales que pudieron llevar al “Conejo Malo” a realizar algunas modificaciones en su espectáculo.

Desde que llegó a España, para iniciar su gira por Europa, el pasado 22 de mayo, varios futbolistas y personalidades públicas reconocidas, como la actriz Ester Esposito, Penélope Cruz, Mónica Cruz, Úrsula Cordero, entre otros, han ido a disfrutar del show del puertorriqueño, adentrándose en la experiencia de su “casita”.

No obstante, a raíz de eso, comenzaron a surgir comentarios sobre una supuesta falta de igualdad social en los eventos de Bad Bunny porque solamente “personas exclusivas” pueden estar en esa zona VIP plus.

Bad Bunny busca a un fan en el público

Otra de las figuras públicas que habían emitido el famoso grito de “¡Acho, PR es otra cosa!”, fue Ibai Llanos. No obstante, el boricua aparentemente quiere encargarse de dejar claro que su concierto no se trata de dividir las clases sociales.

Por esa razón, en su tercera presentación en el estadio Metropolitano de la ciudad de Madrid, el “Conejo Malo” decidió salir corriendo hacia una parte del público junto a los cuerpos de seguridad, para seleccionar personalmente a un aficionado aleatorio que se llevó junto a él para que este diera el grito de “¡Acho, PR es otra cosa!”.

Ya la locura estaba encendida en el Metropolitano, pero ese momento la desató mucho más y, más allá del chico que gritó la frase, un grupo de seguidores vivió el momento de su vida tras estar tan cerca de Bad Bunny e incluso, varios lograron capturar ese momento del boricua en la grada buscando al elegido.

¿Cuántos artistas estuvieron presentes en el reciente show de Bad Bunny en Madrid las últimas dos noches?

Nadie en España se quiere perder el espectáculo de Bad Bunny y para sus dos más recientes presentaciones asistieron los futbolistas Marcelo y el marroquí Achraf Hakimi, hace un par de noches.

Aunado a eso, Luis Tosar, Óscar Jaenada, Penélope y su hermana, Mónica Cruz, dijeron presente para corear todos los éxitos del álbum “Debí Tirar Más Fotos”.