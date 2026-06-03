El influencer Speed se llena de agradecimiento tras ser sorpresivamente incluido en el álbum del Mundial con su tema “Champions”

El influencer Darren Watkins Jr., conocido mundialmente como IShowSpeed o Speed, es conocido por todos los retos que se coloca arriesgando su físico y por su activa personalidad, que lo ha llevado a ser reconocido a nivel internacional. Sin embargo, “metió un golazo” dedicado al venidero Mundial con un tema que generó tan buena interacción que hizo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo mandara a incluir en el álbum de los artistas oficiales del evento.

“Champions” es el título de la gran producción de Speed que está a punto de llegar a los 12 millones de vistas en la plataforma de YouTube con tan solo dos días de haberse estrenado, lo que habla del éxito que significó la sorpresa que Speed trabajó en total silencio hasta publicar el resultado final.

Speed agradece tras ser incluido en el álbum oficial

No fue solamente el enérgico ritmo y los acertados versos enérgicos; fue un video que requirió una compleja producción por todos los detalles que incluyó tras ser grabado en distintas localidades y con muchos colaboradores, lo que llevó a la FIFA a tomar la decisión final de que el nombre de IshowSpeed, como se le conoce en la red social de Instagram, saliera entre las personalidades que están presentes en el álbum oficial.

Con motivo de agradecimiento por todo el apoyo recibido y los buenos comentarios relacionados con su himno dedicado al máximo evento de selecciones, el influencer estadounidense compartió un video en sus historias de Instagram agradeciendo a sus casi 50 millones de seguidores y a la organización por esa gran oportunidad, cerrando el famoso ¡Siiu! que adoptó de Cristiano Ronaldo como celebración.

Lista completa de temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Goals: LISA, Anitta y Rema.

Game Time: Future y Tyla.

Illuminate: Jessie Reyez y Elyanna.

Echo: Daddy Yankee y Shenseea.

Por Ella: Los Ángeles Azules y Belinda.

Three Nations: 21 Savage, Nata Cano y French Montana.

No Place Like Home: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido.

In the Stars (Remix): The Rolling Stones.

Show Me: Ayra Starr y Latto.

Mi México Lindo: Alejandro Fernández.

Blessings: Stormzy, Fridayy y Angel.

Energy: Ava Max y BIA.

Lighter: Jelly Roll y Carín León.

Siir Siir: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy.

Partidazo: Danny Ocean.

Champion: IShowSpeed.

Love Always Wins: Shaggy, Cimafunk y Zema.

Dai Dai: Shakira y Burna Boy.

Countdown concert

La FIFA también anunció un countdown concert que se llevará a cabo en las ciudades de Los Angeles y Ciudad de México el 10 de junio como antesala a la fiesta mundialista.

En Ciudad de México se presentarán: Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose. Mientras que en Los Angeles darán un espectáculo Major Lazer y Davido. Además, habrá artistas sorpresas en ambos escenarios.

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