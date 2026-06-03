El joven cineasta Kane Parsons vive en casa de sus padres

Aunque está viviendo su primer éxito de taquilla, el cineasta Kane Parsons no lleva una vida de estrella de Hollywood. Además de tener 20 años y apenas haber hecho su debut en cines, se ha confirmado que aún sigue viviendo en casa de sus padres.

La historia de Parsons ha llamado la atención de la industria porque “Backrooms” comenzó como una serie de cortometrajes para YouTube cuando él aún era un adolescente. En entrevistas que dio recientemente, el joven dice que cuando tenía 16 años recibió su primera propuesta para adaptar esta historia al cine.

Esta película fue una sorpresa con su estreno en cines este fin de semana. Llegó a los $118 millones de dólares y la hizo liderar la lista de películas más taquilleras, dejando atrás “Star Wars: The Mandalorian y Grogu”.

Ahora, “New York Post” ha dado detalles sobre la propiedad en la que Parsons vive y en la que pasó su adolescencia. Se dice que la casa queda en un barrio de California, lejos de los lujos de Los Ángeles.

Gracias a documentos que obtuvo “New York Post”, se sabe que los padres de Parsons compraron esta casa en el 2004, justo un año antes del nacimiento del director, por $425,000 dólares. Esta casa está ubicada en un barrio que se construyó entre los 80 y 90, y se dice que tiene 1,700 pies cuadrados.

La propiedad también resalta en la historia de la creación de la película, pues en esta casa consiguió la inspiración para crear la historia de terror de “Backrooms”, en la que se habla sobre un laberinto que funciona como una metáfora de la mente humana atrapada en sus propios traumas.

La distribuidora A24 también ha estado en el eje de las conversaciones, pues se trata del director más joven con el que deciden trabajar. Incluso, esta película ha hecho que A24 marque un récord con “Backrooms”, pues ahora es su mejor estreno hasta la fecha.

Ahora queda esperar si la película se mantiene con buenos números en su segundo fin de semana. Según el mismo Parsons, entre sus planes está continuar con la historia en YouTube, pero no se sabe si el éxito logre que exista una secuela en cines.

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