Kane Parsons, director de 20 años, se convierte en la sorpresa del cine en 2026

Este fin de semana, A24 estrenó la película “Backrooms”, dirigida por Kane Parsons, y sorpresivamente se convirtió en un éxito en taquilla y hasta en un récord para la distribuidora. Lo más llamativo de este estreno es que su director tiene 20 años y la idea de la película comenzó siendo cortometrajes en YouTube.

Parsons parece ser ejemplo de lo que serán las nuevas generaciones del cine, aquellos que nacieron con el internet, viendo creadores de contenido y más. De adolescente, Parsons creó una serie de cortometrajes para YouTube que se hizo famosa y que incluso llamó la atención de grandes productoras.

En una reciente conversación que el youtuber y director tuvo con “Variety”, confesó que su primera propuesta para hacer cine llegó cuando él solo tenía 16 años.

“Tenía 16 años en ese momento, y era muy escéptico y asumía que todo se iría al traste de alguna manera, simplemente porque… ¿Qué demonios? No es que fuera demasiado bueno para ser verdad, creo que simplemente había crecido viendo cómo muchas propiedades eran destrozadas por ejecutivos y demás, así que asumí que habría algún truco, algo tenía que ceder”, le dijo a “Variety”.

Mientras la película sigue atrayendo personas al cine, el director está pensando en cómo continuar la historia de “Backrooms”. Aunque su debut en el cine ha sido bueno, no quiere dejar a un lado la plataforma en la que empezó cuando aún era adolescente.

Es por eso que le explica a “Variety” que la historia de la película seguro la continuará en YouTube. “Diría que esto es solo una pequeña puerta que nos llevará a una mayor evolución hacia la verdadera esencia de la narrativa, que se ha estado gestando en línea durante años”.

En la película “Backrooms” se sigue la historia de una psicóloga que debe enfrentarse a que uno de sus pacientes desaparezca sin dejar rastro, en circunstancias imposibles de explicar dentro de una tienda de muebles en la que ese paciente trabaja.

El personaje de la psicóloga es interpretado por Renate Reinsve y el paciente es Chiwetel Ejiofor.

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