George Santos, bajo la lupa por presuntas apuestas con información privilegiada

El excongresista republicano de Nueva York, George Santos, quien ingresó a la cárcel en 2025 por cargos federales de fraude luego de ser destituido del Congreso, se encuentra nuevamente bajo escrutinio por sus operaciones en mercados de predicción, informaron dos fuentes cercanas al asunto.

Las fuentes dijeron que el sitio de predicciones Kalshi identificó actividad sospechosa en el mercado sobre si el exlegislador asistiría al discurso sobre el Estado de la Unión este año.

Los operadores de Kalshi apostaron millones de dólares sobre quién asistiría al discurso del presidente Donald Trump; entre ellos se encontraban Santos, el hijo del presidente, Barron; la estrella de USA Hockey, Jack Hughes; y Nick Shirley, el periodista de MAGA cuya historia de fraude en Minnesota se hizo viral.

Santos dijo públicamente antes del discurso que se presentaría, pero al final no asistió.

De acuerdo con la fuente, Kalshi determinó que la cuenta pertenecía al mismo Santos, la congeló y remitió el asunto al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Una fuente independiente confirmó que la CFTC, que regula los mercados de predicción, está investigando el caso, informó ABC 7.

La investigación federal sobre las operaciones de Santos fue reportada en un principio por NPR. El excongresista le dijo al medio que desconocía cualquier investigación por el uso de información privilegiada. NPR informó que el DOJ también está en las pesquisas.

El republicano cumplía una condena de siete años por robo de identidad agravado y fraude electrónico vinculados con su campaña para los comicios de mitad de mandato de 2022 cuando Trump lo indultó de su condena el año pasado. Pasó menos de tres meses tras las rejas.

Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket experimentaron un auge de popularidad durante el último año, permitiendo a cualquiera apostar sobre casi cualquier cosa, desde deportes y elecciones hasta quién ganará la temporada 50 de “Survivor.

Dichos mercados se tratan como los futuros de materias primas y están regulados por el gobierno federal, pero muchos legisladores y funcionarios estatales aseguran que las reglas no se adaptan a la realidad de la industria en ascenso.

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