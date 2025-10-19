George Santos compara indulto con un perdón divino y minimiza críticas tras salir de prisión

El excongresista estadounidense George Santos fue liberado tras cumplir solo 84 días de una condena de siete años por fraude y robo de identidad, luego de que el presidente Donald Trump le concediera un indulto. Afirmó que no le preocupan las críticas y llegó a comparar su liberación con un acto divino.

“Estoy bastante seguro de que si el presidente Trump hubiera perdonado a Jesucristo en la cruz, también habría tenido críticos”, dijo Santos el domingo en una entrevista con CNN.

El exrepresentante, que obtuvo su escaño en el Congreso con una carrera falsa como negociador de Wall Street, admitió el año pasado haber engañado a donantes y robado la identidad de 11 personas, incluidos familiares.

Tras declararse culpable, aceptó pagar restituciones por más de $570,000 dólares, aunque el indulto presidencial pareció eximirlo de estas obligaciones, publicó AP.

Durante su intervención en el programa State of the Union, Santos aseguró que su paso por prisión le permitió aprender “una porción muy grande del pastel de humildad, si no todo el pastel” y se disculpó con sus antiguos electores.

Admitió que se encontraba en un “caos total” cuando cometió los delitos.

Preguntado sobre la indignación de otros republicanos por su liberación, sostuvo que otros perdones presidenciales habían generado más polémica, citando el caso de Hunter Biden. “Así que perdónenme si no estoy prestando demasiada atención a la indignación de mis críticos”, declaró.

George Santos aseguró que había recibido una segunda oportunidad y expresó su intención de “enmendar el daño”, aunque señaló que reembolsaría a los donantes de campaña solo si la ley lo exigiera.

Durante la campaña de 2022, se presentó como un consultor de negocios exitoso con propiedades inmobiliarias y experiencia en Citigroup y Goldman Sachs, además de afirmar que era jugador destacado de voleibol en Baruch College.

En realidad, nunca se graduó, nunca trabajó en esas empresas y enfrentaba problemas económicos, incluso riesgo de desalojo.

Santos fue el primer republicano abiertamente gay elegido para el Congreso y la sexta persona expulsada de la Cámara.

