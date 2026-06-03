Zack Snyder acepta dirigir el remake de “Escape from New York”

Una de las películas de ciencia ficción y acción más emblemáticas de la historia es “Escape From New York” y, después de varios años de rumor, finalmente se confirmó un proyecto que se encargará de grabar un nuevo remake de la mano de Zack Snyder como director, de acuerdo a lo informado por el portal Espinof.

Luego de un menudo tiempo de reposo tras finalizar su contrato de exclusividad con la plataforma de Netflix, Snyder aceptó este gran reto después de un primer remake, “Escape from L.A.” (2013) que no tuvo la recepción esperada. Zack trabajará de la mano con John Carpenter, quien se encargó de dirigir la entrega original; ahora como el productor ejecutivo.

Sinopsis

Aunque la mayoría la debe haber visto en algún momento por el gran éxito y vigencia que tuvo, es importante saber de qué trata este clásico estrenado en 1981, con Kurt Russell como protagonista.

“Escape from New York” es la historia del exsoldado Snake Plissken, quien estaba a punto de ser llevado a prisión por el robo de un banco, pero recibió la oferta de rescatar al presidente de Estados Unidos, quien habría sido apresado por un grupo de radicales en una estructura de alta seguridad, para quedar libre de cargos.

Compañías productoras

Las compañías que se encargarán de asumir este reto serán las de The Picture Company y Studio Canal, teniendo esta producción como una de sus prioridades. El siguiente paso para ellos, será buscar los inversores, algo que ya tienen previsto en las próximas semanas.

La gran incógnita de momento es quién interpretará a Snake Plissken, tras la gran personificación de Kurt Russell. No hay comentarios acerca de ningún candidato, por ahora. No obstante, las empresas se enfocarán primero en tener una buena base, tanto económica como de ideas, para el proyecto y luego sí se enfocarían en el reparto.

Un reto personal para Snyder

Esta cinta representa un doble reto para Snyder: el primero es presentar una buena propuesta que logre alcanzar las expectativas con referencia a la original, la cual tiene más de 40 años de haberse estrenado.

Además, debe reivindicarse, luego de que “Rebel Moon” no obtuviera el éxito esperado en Netflix. Por esa razón, Snyder se centrará a plenitud en esta obra, luego de culminar el proceso de postproducción de “The Last Photograph“, producción que se estrenará en 2027.

Sigue leyendo: