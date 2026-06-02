Bizarrap dará su voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”

Ni una nueva “Music Session” ni una colaboración sorpresa. Esta vez, la noticia que rodea a Bizarrap llega desde uno de los universos más famosos de la animación. El productor argentino anunció que formará parte de “Toy Story 5”, la próxima película de Disney y Pixar, donde prestará su voz a un personaje creado especialmente para esta nueva aventura.

La revelación apareció en sus redes sociales y no tardó en generar miles de reacciones. Allí confirmó que interpretará a “Santa de Jardín” en la versión doblada al español para Latinoamérica y España. Junto a las imágenes promocionales, escribió: “Soy la voz de ‘santa de jardín’, el nuevo personaje de Toy Story 5 (última foto). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42”.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a Disney por haberlo convocado para sumarse a una de las sagas más exitosas de la historia del cine animado.

Nuevo integrante para el universo de Woody y Buzz

La compañía confirmó la participación del productor y adelantó algunos detalles de la película, que llegará exclusivamente a los cines el próximo 18 de junio.

Dirigida por Andrew Stanton, ganador del Óscar por “Buscando a Nemo” y “WALL·E”, la historia volverá a reunir a personajes como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes. Esta vez enfrentarán un desafío muy diferente con la aparición de Lilypad, una tableta tecnológica que tiene sus propias ideas sobre cómo debe entretenerse Bonnie.

Dentro de esa trama aparecerá “Santa de Jardín”, un gnomo que se incorpora a la franquicia y que, tradicionalmente, está asociado con conceptos como la protección, la buena fortuna y la conexión con la naturaleza.

Las imágenes compartidas por Bizarrap muestran al personaje junto a Woody y Buzz Lightyear. Incluso luce una versión adaptada de la clásica gorra con las siglas BZRP.

Bad Bunny también tendrá un papel especial

La incursión del productor argentino en Pixar no será el único puente entre la música y la animación. La película también contará con la participación de Bad Bunny, quien dará voz a “Pizza con Anteojos”.

Según se adelantó, ambos personajes compartirán una escena importante dentro de la historia, un encuentro que promete convertirse en uno de los momentos más comentados por los fanáticos de la película y de la música urbana.

Otro detalle que despertó interés entre el público fue la referencia de Bizarrap al llamado “capítulo 42”. Los seguidores más atentos interpretaron el mensaje como una referencia a la famosa Session 42, una entrega que nunca fue publicada y que sigue alimentando teorías dentro de su comunidad de fanáticos.

La producción estará codirigida por Kenna Harris y volverá a contar con la música de Randy Newman, compositor histórico de la franquicia. El guion, desarrollado por Stanton y Harris, buscará combinar la nostalgia de los personajes clásicos con los desafíos tecnológicos que forman parte de la infancia actual.

Con estreno previsto para el 18 de junio, “Toy Story 5” ya aparece como uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año.

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