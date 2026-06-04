FIFA y DAZN lanzan FIFA+ con 8,500 partidos en directo y gratis

En un movimiento estratégico que promete transformar el acceso al fútbol global, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la plataforma de streaming DAZN anunciaron este jueves el lanzamiento de FIFA+.

La alianza tiene como objetivo principal “facilitar el acceso y promover la conexión entre los aficionados de todo el mundo”. A través de este espacio, la plataforma emitirá una vasta parrilla de cerca de 8,500 partidos de fútbol en directo procedentes de ligas de todos los rincones del planeta, consolidando una oferta masiva orientada a la democratización del contenido deportivo.

Más allá del beneficio directo para los espectadores, la llegada de FIFA+ a DAZN funcionará como una vitrina internacional de gran valor institucional. Este nuevo servicio exclusivo se integrará de manera directa dentro del ecosistema web de DAZN para ofrecer transmisiones en vivo sin costo alguno para los usuarios.

El servicio permitirá a las distintas federaciones nacionales conectar de forma efectiva con audiencias completamente nuevas y emergentes.

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