Actor de “Stranger Things” causa sensación en la “casita” de Bad Bunny

Las cámaras apuntaban al escenario, pero una de las imágenes que más comentarios generó durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Madrid tuvo como protagonista a una estrella de la televisión.

Noah Schnapp, reconocido mundialmente por interpretar a Will Byers en “Stranger Things”, apareció entre los invitados especiales de “la casita” y terminó convirtiéndose en uno de los nombres más mencionados de la noche.

El actor estadounidense asistió al segundo espectáculo que el artista puertorriqueño ofreció el 2 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Desde ese exclusivo espacio integrado a la escenografía de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, Schnapp fue captado disfrutando cada momento del concierto.

Los videos compartidos por asistentes y medios españoles no tardaron en multiplicarse en redes sociales. En varias grabaciones se le observa bailando, cantando y siguiendo atentamente la presentación, aunque hubo una escena que concentró buena parte de la atención.

Passando mal com o Noah Schnapp, Will de "Stranger Things" soltando a franga na casita de Bad Bunny ?? pic.twitter.com/u5WlXkkDbh — POPZone (@popzonebr) June 5, 2026

El momento que disparó las reacciones

Cuando Bad Bunny se acercó a “la casita”, Noah Schnapp quedó a pocos metros del cantante. Su expresión de sorpresa y entusiasmo fue registrada por decenas de teléfonos móviles y rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales.

Las imágenes muestran al actor visiblemente emocionado mientras observa al artista desde una distancia privilegiada. Esa reacción espontánea provocó miles de comentarios entre seguidores del puertorriqueño y fanáticos de “Stranger Things”, quienes celebraron la admiración que el joven actor parece sentir por el músico.

Su aparición terminó siendo una de las grandes sorpresas de la velada y se sumó a la larga lista de momentos virales que ha dejado la gira mundial de Bad Bunny durante sus recientes presentaciones en España.

Piqué también presente y Shakira volvió a ser tendencia

Antes de Noah Schnapp, Gerard Piqué también fue noticia por estar en el famoso sitio privilegiado del boricua en un show de Barcelona.

La aparición del exfutbolista llamó la atención de los seguidores de Shakira, especialmente por el vínculo que muchos recuerdan entre la colombiana y Bad Bunny. Los artistas compartieron escenario durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV.

Esa expectativa volvió a cobrar fuerza tiempo atrás cuando circuló un video generado por inteligencia artificial que imaginaba una canción entre los dos artistas. Lejos de ignorar el fenómeno, Shakira reaccionó con humor en sus historias de Instagram y escribió: “¡Facturemos juntos entonces!”.

Aunque no existe ninguna señal de conflicto entre las partes, la presencia de Piqué en uno de los espacios más observados de los conciertos de Bad Bunny bastó para que el debate volviera a la escena.

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