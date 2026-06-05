Compartieron el primer adelanto de “Ice Age: Boiling Point”

Una década después del estreno de “Ice Age: Collision Course”, la última película de la saga, Disney ha estrenado el primer adelanto de la sexta entrega, la cual será titulada “Ice Age: Boiling Point”. Este adelanto sirvió para confirmar que los protagonistas se reencontrarán, pero ahora deberán enfrentarse a volcanes.

“Ice Age: Boiling Point” será la primera de las seis películas que llega de la mano de Disney, pues The Walt Disney Company compró en el 2019 parte de los activos de 21st Century Fox, quienes producieron las cinco primeras películas.

En esta transacción, Disney se quedó con los derechos de “Avatar”, “Los Simpson”, “X-Men”, “Ice Age” y otras marcas de Fox. Además, se tiene que recordar que esta película animada era producida entre Fox y Blue Sky Studios, firma que Disney decidió cerrar durante la pandemia del covid-19.

Pese al cierre de Blue Sky, Disney podrá seguir contando la historia de Manny, Sid, Diego, Ellie, Buck y Scrat, cuyas voces en inglés serán interpretadas por los mismos que lo han hecho desde la primera película, la cual se estrenó en el 2002.

La dirección de “Ice Age: Boiling Point” fue hecha por John C. Donkin, quien desde el inicio de la franquicia ha sido productor de la película. Su debut como director lo hizo en el 2022 con el spin-off “The Ice Age Adventures of Buck Wild”, el cual se centró en la historia de Buck, Crash y Eddy y su trabajo para impedir ser invadidos por los dinosaurios.

“The Ice Age Adventures of Buck Wild” se estrenó en el 2022 a través de Disney+, pero ahora sí planifican un estreno a lo grande en cines. El estreno está programado para el 5 de febrero del año que viene.

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