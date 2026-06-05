Daddy Yankee estrena el video de su tema mundialista junto a Shenseea

Muchos artistas se siguen sumando a la fiesta mundialista y uno de los temas del álbum oficial más esperados era el de Daddy Yankee y Shenseea “Echo”, el cual fue estrenado este viernes a través de las distintas plataformas musicales, con un video que une a generaciones del balompié.

Con el ritmo siempre acertado de Daddy Yankee, era evidente que se trataría de un tema bastante movido y la combinación de voces y géneros resultó bastante efectiva.

“Echo”, otro ritmo festivo para el Mundial

La canción cuenta con un ritmo fusionado entre dancehall, reguetón, música electrónica y fragmentos de estilo brasileño que, aunque parecen muchas mezclas, transmite una energía que invita a saltar y hace crecer la ansiedad por el inicio del máximo evento de selecciones, que será el próximo 11 de junio.

El video cuenta con una gran producción que une principalmente hologramas de leyendas y de las actuales estrellas del balompié, con la artista jamaiquina y Yankee cantando juntos la palabra que más impacta en esta canción: “bulla, bulla…“. Además, muestran la evolución del juego, con un balón inicialmente blanco que posteriormente toma su color con el diseño del “trionda”.

Daddy Yankee está siempre atento al Mundial

Aunque todavía no ha podido obtener un tema oficial para un Mundial, el “Big Boss” generalmente realiza producciones inspiradas en la fiesta deportiva global.

La más recordada es “Grito Mundial“, que fue lanzado previo al Mundial de Sudáfrica y obtuvo una increíble receptividad, a pesar de que evidentemente no superó “Waka waka” de Shakira.

Para marzo de 2022, Yankee sacó el tema “Campeón“, una antesala al evento de selecciones celebrado en Qatar, que no fue tan popular, pero que también fue inspirado por la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, Yankee es una leyenda latina que también es muy fanático de los deportes y así lo expresa a través de su música.

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