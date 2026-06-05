Dakota Johnson encontró comprador para su casa en Los Ángeles

Hace pocos días se informó que Dakota Johnson había decidido deshacerse de su mansión en West Hollywood; ahora se ha dicho que los agentes de bienes raíces han encontrado comprador y están definiendo los últimos detalles para cerrar la transacción.

La propiedad entró al mercado de bienes raíces a finales de mayo de este año por $6 millones de dólares, por ahora se desconoce si la oferta que recibieron está por encima de esa cifra. Se podría asumir que sí porque aceptaron la oferta con solo pocos días de publicada.

Aunque en el listado la propiedad está en estado de pendiente de venta, este trato podría caerse y volver a ofrecerse. Como no se sabe cuál es la cifra que la actriz ha aceptado para cerrar la venta, tampoco se conoce la identidad de este posible comprador.

A varias estrellas ya les ha pasado que las transacciones se caen tras aceptar una primera oferta.

En el listado, disponible en la página web de Engel & Volkers Beverly Hills, esta propiedad se ofrece como una “extraordinaria residencia arquitectónica de Carl Maston” que “es una obra maestra del modernismo californiano, donde las cálidas maderas, el hormigón visto y las paredes de vidrio con marcos de madera disuelven la frontera entre el interior y el exterior”.

Su llegada al mercado de bienes raíces llamó la atención porque le pertenece a Johnson desde el 2016 y durante un tiempo invirtió dinero en hacer una extensa reforma al sitio que luego presumió en la revista especializada “Architectural Digest”.

Lo que aseguran algunos medios es que esta propiedad tiene un valor significativo para la actriz, pues fue la gran compra que hizo tras estrenar la primera película de la trilogía “Fifty Shades of Grey”, la cual protagonizó junto con Jamie Dornan.

De cerrarse la venta, el nuevo propietario podrá disfrutar de una casa de 3,210 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad también cuenta con espacios exteriores ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. Sobre esta área, el listado describe: “Los jardines son exuberantes y variados, con césped, patios y múltiples espacios exteriores para el entretenimiento, con barbacoa y fogata”.

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