FinCEN aumenta vigilancia a empresas que contraten a indocumentados: nueva regla del gobierno de Trump

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro lanzó una nueva advertencia a empleadores: serán vigilados si contratan a inmigrantes indocumentados.

El Tesoro, liderado por el Scott Bessent, indicó que la contratación de inmigrantes sin Documento de Autorización de Empleo (EAD) pone en desventaja a empresarios que dan trabajo a personas con permisos de laborar en EE.UU.

“El presidente Trump ha hecho más que nadie en la historia para asegurar las fronteras de nuestra nación. Parte de ese esfuerzo incluye asegurar nuestro sistema financiero”, declaró el secretario Bessent. “Esta administración no permitirá que los inmigrantes indocumentados abusen de las instituciones financieras para robar miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente”.

La administración Trump afirma que ha detectado más de $2,500 millones de dólares en “actividades sospechosas” relacionadas lo que califica como fraude fiscal por la contratación de personas sin permiso de trabajo.

Además hizo referencia a la adquisición de números de Seguro Social y otros documentos con los cuales indocumentados podrían acceder a trabajos, aunque el gobierno no presentó mayor información que confirme datos adicionales.

Agregó que tal documentación permite a los indocumentados obtener trabajo y beneficios de atención médica –proporcionados por empleadores y el gobierno en Estados Unidos–, así como acceso a servicios financieros, en un esquema en que señala directamente a empleadores.

“Los empleadores cómplices también pueden utilizar esquemas de fraude fiscal sobre la nómina para ocultar la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados con bajos salarios, así como para evadir impuestos y beneficios de compensación laboral”, afirma la administración Trump.