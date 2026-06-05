Neymar se incorporará la semana próxima a la disciplina de Brasil para el Mundial 2026

El seleccionador nacional de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, ofreció este viernes un panorama detallado sobre la situación física de Neymar, el máximo goleador histórico de la Verdeamarela según los registros de la FIFA.

El atacante sigue siendo la gran incógnita del pentacampeón del mundo a pocos días del inicio del Mundial 2026. Neymar se encuentra actualmente bajo un régimen de entrenamiento diferenciado debido a una lesión muscular en la pantorrilla.

El percance se originó el pasado 17 de mayo durante un compromiso del Campeonato Brasileño con su club, el Santos. Aunque inicialmente la institución paulista reportó la dolencia como un simple “edema”, los análisis realizados al incorporarse a la concentración de la selección revelaron una lesión muscular de grado II, con un pronóstico de baja estimado de dos a tres semanas.

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti intentó transmitir tranquilidad respecto a la evolución del futbolista: “Creo que la situación de Neymar es muy clara. Está haciendo un excelente trabajo individual. Mañana será sometido a una resonancia y, si todo sale bien, se juntará al grupo la próxima semana”.

A pesar de que el estratega mencionó que las pruebas se realizarían de manera inmediata, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió una aclaración posterior para precisar que la resonancia magnética definitiva se llevará a cabo formalmente este lunes.

Debido a esto, la delegación brasileña emprenderá viaje este viernes hacia la ciudad de Cleveland, donde disputará su último compromiso amistoso de preparación. Neymar, por su parte, no formará parte de la expedición y permanecerá en Nueva Jersey completando su terapia de rehabilitación en solitario.

La lesión ya obligó al astro brasileño a perderse el encuentro amistoso de la semana pasada frente a Panamá, y tampoco estará disponible para el choque de este sábado contra la selección de Egipto.

Esta situación enciende las alarmas de cara al estreno oficial de Brasil en la Mundial , donde el combinado sudamericano disputará toda la fase grupal en territorio estadounidense.

El itinerario de la pentacampeona en el Grupo C está definido de la siguiente manera:

El debut: El próximo 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey, compromiso para el cual Neymar se mantiene como la principal duda.

Segunda jornada: El 19 de junio ante Haití, en la ciudad de Filadelfia.

Cierre de grupo: El 24 de junio contra Escocia, en el estadio de Miami.

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