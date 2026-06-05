Por qué las finanzas de los hogares latinos siguen bajo presión pese a una economía nacional estable

El primer fin de semana largo del verano dejó la postal del descanso que muchos hogares esperaban: la playa o la mesa larga en casa, un par de días sin el reloj de siempre encima. Un estudio reciente del Intelligence Center de My Code describe ese respiro como algo ganado y buscado a propósito. Entre las voces que recogió aparece una inquietud que no se tomó el feriado. “Estoy ansiosa por no tener dinero”, dijo una participante hispana de entre 18 y 24 años. Otra, de entre 25 y 34, resumió su semana en “mucho estrés por las finanzas, la economía y mi trabajo”.

El empleo hispano se mantiene por encima del promedio nacional

Esa sensación tiene respaldo en las cifras oficiales, aunque el relato general apunte en otra dirección. El reporte de empleo más reciente muestra una economía en calma: la tasa nacional de desempleo se mantuvo en 4.3% y lleva en un rango estrecho de entre 4.3% y 4.5% desde julio de 2025. El dato hispano cuenta una versión distinta. En mayo se ubicó en 5.0%, por encima del promedio nacional, una brecha que se ha mantenido en los últimos meses. Esa diferencia importa porque el empleo es la base sobre la que un hogar planea el resto de sus gastos, y un mercado que avanza más lento para este grupo tarda más en traducirse en alivio.

Una percepción financiera asentada en el lado negativo

La percepción dentro de los hogares apunta en la misma dirección, aunque con un rezago que conviene tener presente. Según el informe del Pew Research Center basado en su encuesta nacional de octubre de 2025, el 63% de los hispanos calificaba su situación financiera personal como apenas regular o mala, y el 78% veía las condiciones económicas del país en ese mismo rango bajo. Esa evaluación negativa lleva más de un año asentada, lo que la perfila como un malestar de fondo del periodo. La distancia entre lo que miden los indicadores y lo que viven los hogares es el rasgo que define estos meses.

Los gastos que no admiten espera

Donde más aprieta es en los renglones que no se pueden posponer. Cerca de uno de cada tres latinos batalló en el último año para pagar la comida, la atención médica o la renta, de acuerdo con Pew. El propio estudio de My Code registró ese mismo nudo, con participantes que mencionaron el costo de la atención médica entre sus preocupaciones inmediatas.

La canasta básica explica buena parte de la tensión: en 2025 los precios de los alimentos subieron 3.1%, y el grupo de carnes, aves, pescado y huevo avanzó 3.9%, justo los productos que encarecen una comida de fin de semana. Cuando un aumento de esa magnitud cae sobre un presupuesto ya ajustado, un gasto médico inesperado o un mes de renta más alto obligan a recortar en otro lado.

Una expectativa de mejora que sigue viva

El panorama no se agota en la preocupación. La mitad de los latinos espera que su situación financiera mejore en los próximos doce meses, según el mismo informe de Pew. Esa expectativa convive con la presión diaria y explica por qué muchos siguen buscando empleo y ajustando el gasto mientras planean hacia adelante. La esperanza, en este caso, funciona como un cálculo apoyado en la trayectoria reciente del ingreso hispano, que entre 2023 y 2024 creció 5.5% según datos del Censo.

Las señales a vigilar en los próximos meses

La lectura hacia adelante se concentra en dos frentes: si el empleo hispano recorta su distancia con el promedio nacional y si la inflación de alimentos cede terreno. De esos dos movimientos depende que la calma que reportan los indicadores empiece a sentirse también en el presupuesto de los hogares. Mientras tanto, el estudio de My Code y los datos federales coinciden en describir un verano en el que la preocupación por el dinero será uno de los factores que marcarán las decisiones de gasto de la mayoría de los hogares.

Sigue leyendo:

• Seguro Social recorta 7,100 empleados y aumentan los temores por retrasos en pagos y trámites

• El Mundial 2026 impulsará más de 26,000 empleos en NY y NJ: qué puestos buscan cubrir primero

• Tesoro presume $82,000 millones en alivio fiscal, pero miles de familias inmigrantes quedaron excluidas