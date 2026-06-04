Seguro Social recorta 7,100 empleados y aumentan los temores por retrasos en pagos y trámites

La Administración del Seguro Social (SSA) concretó el recorte de más de 7,100 puestos de trabajo, equivalentes al 13% de su plantilla, anunciados desde febrero de 2025. Se trata del mayor recorte de personal de su historia reciente.

Aunque los pagos mensuales para millones de jubilados no están en riesgo inmediato, expertos y exfuncionarios advierten que la falta de personal podría incrementar los tiempos de espera para trámites, solicitudes de discapacidad, apelaciones y atención al público.

Esta medida forma parte de la iniciativa DOGE del presidente Donald Trump para recortar personal de la administración pública federal y tendría impacto directo para los 75 millones de beneficiarios que dependen de un proceso ágil para recibir sus pagos. Ahora, cada empleado tiene que atender en promedio a 1,480 beneficiarios, más del triple que en 1967.

Con este volumen de trabajo, los expertos advierten que los casos de discapacidad y jubilación tardarán aún más en resolverse.

Un sistema ya en el límite ante los recortes

Antes de los recortes, la SSA ya enfrentaba una crisis de capacidad para atender al público. El tiempo de procesamiento de solicitudes de discapacidad había llegado a 231 días, según datos citados por Business Insider de 2025.

Ahora, con otros 7,100 empleados despedidos, ese plazo solo puede crecer de manera alarmante. En estados como Florida, esperar una decisión inicial de discapacidad SSDI ya toma entre 7 y 8 meses. Si hay rechazo y apelación, el proceso puede extenderse hasta 18 meses más.

En Nueva York, la situación es similar. La SSA cerró de manera permanente su oficina de audiencias en White Plains, la única confirmada en el estado hasta ahora, pero sus oficinas en Olean, Dunkirk y Corning han operado intermitentemente solo por teléfono, sin atención presencial.

A nivel nacional, DOGE identificó 47 contratos de arrendamiento de oficinas de la SSA para cancelación, lo que podría derivar en cierres o reubicaciones. Para la comunidad hispana, que frecuentemente requiere atención presencial por barreras de idioma o acceso digital, la reducción de servicios en persona representa una complicación adicional para resolver sus trámites.

Lo que implican estos recortes para quienes cobran o esperan beneficios

Es importante distinguir dos situaciones:

Quienes ya reciben pagos: Los cheques de jubilación, SSDI y SSI continúan sin interrupciones. El monto promedio de SSDI en 2026 es aproximadamente $1,634 mensuales

Los cheques de jubilación, SSDI y SSI continúan sin interrupciones. El monto promedio de SSDI en 2026 es aproximadamente Quienes están en proceso de solicitud: Son los verdaderos afectados. Las demoras en nuevas aprobaciones y apelaciones se extienden, dejando a muchos con sus pagos en el limbo durante meses.

Sharon Sartori, residente de Carolina del Sur, lo expresó claramente a Business Insider: “Si los cheques se retrasan, va a afectar seriamente a los adultos mayores de bajos ingresos: la renta, los medicamentos, la comida”.

Un empleado de la SSA que habló bajo anonimato fue más directo sobre el riesgo de limitar la atención personalizada: “Porque tardará dos o tres veces más en trabajar estos casos, algunas personas morirán antes de que se tome una decisión”, lamentó.

Otra trabajadora advirtió sobre un efecto colateral que el gobierno había tratado de limitar: “Los sobrepagos aumentarán drásticamente porque no habrá trabajadores suficientes para llegar a esos casos oportunamente”.

¿Qué puedes hacer ahora si necesitas atención de personal del SSA?

Si tú o un familiar dependen del Seguro Social o están en proceso de solicitud:

Crear o verificar tu cuenta en my Social Security en ssa.gov, disponible las 24 horas

en my Social Security en ssa.gov, disponible las 24 horas Solicitar citas con anticipación si necesitas atención presencial

si necesitas atención presencial Guardar copias de documentos médicos y todo registro de correspondencia con la SSA

y todo registro de correspondencia con la SSA Llamar al 1-800-772-1213, disponible en español

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el recorte de personal del 13% del SSA

¿Los cheques del Seguro Social van a dejar de llegar?

No. Los pagos de jubilación, SSDI y SSI continúan sin interrupción. Lo que se alarga es el procesamiento de nuevas solicitudes y apelaciones.

¿Cuánto puede tardar ahora una solicitud de discapacidad?

Entre 6 y 8 meses en primera instancia, y hasta 18 meses adicionales si hay rechazo y apelación.

¿Qué pasa si cerraron la oficina más cercana?

Puede buscar la oficina alterna en ssa.gov o gestionar sus trámites por teléfono o en línea. Los tiempos de espera serán más largos que antes.

¿Afectan estos recortes a inmigrantes con trabajo legal?

Los inmigrantes con historial laboral legal que acumularon créditos del Seguro Social siguen teniendo derecho a beneficios. En 2026 se requieren 40 créditos para jubilación, y cada crédito equivale a $1,890 en ganancias cotizadas.

¿Qué justifica el gobierno para estos cortes?

La SSA afirma que los tiempos de espera telefónica mejoraron: de 20 a 7 minutos entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Sin embargo, en junio de 2025 eliminó de su sitio web los datos de procesamiento de solicitudes de discapacidad, imposibilitando una verificación independiente.

Conclusión

Lo que hoy parece un problema de filas y papeleos podría convertirse en una crisis estructural si el ritmo de recortes continúa. Para la comunidad hispana, con muchos adultos mayores, personas con discapacidades y trabajadores que cotizaron durante años, cada mes de retraso tiene un costo real: deudas que se acumulan, medicamentos que no se compran, decisiones que nadie toma. El momento de verificar su situación, organizar sus documentos y conocer sus derechos es ahora, antes de necesitar urgentemente una respuesta que nadie conteste.

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