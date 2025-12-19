Aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce quiere tomarse su tiempo para planificar la boda

Durante las últimas semanas se ha hablado sobre los planes de boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Ahora, otra fuente ha revelado que la pareja se está tomando el tiempo necesario para la planificación.

Al parecer, aunque salgan rumores sobre detalles de la boda a diario, la estrella pop y el jugador de fútbol americano no están apresurados para casarse y quieren que la celebración tenga lo que ambos desean.

Toda esta información fue compartida por una fuente cercana a la pareja para la revista ‘People’, quien aseguró: “En cuanto a la planificación de la boda, nada se siente apresurado ni unilateral”.

Algunos medios llegaron a afirmar que Swift estaba desesperada por casarse porque ya quiere tener hijos. También se ha dicho que la boda está siendo solo trabajo de la cantante, pero parece no ser así.

La misma fuente le dijo a ‘People’: “Ambos están igualmente involucrados y emocionados, y esto no es algo que uno u otro lleve a cabo solos. Lo abordan como una colaboración, hablando de las cosas juntos y disfrutando del proceso de una manera que les resulta natural”.

La boda de Swift y Kelce es la más esperada del 2026, y por ahora se dice que estaría programada para el 13 de junio. Incluso, se dice que quieren celebrar la boda en el Ocean House en Watch Hill, Rhode Island, y para lograr obtener la fecha que quieren tuvieron que pagar a otra novia que tenía la misma fecha reservada en el sitio.

Se dice también que este espacio en Rhode Island fue escogido luego de que se dieron cuenta de que tienen una larga lista de invitados y que la casa de la cantante en la misma zona no podría albergarlos a todos.

Por otro lado, algunas fuentes también han asegurado que las damas de honor de Swift están planificando tres viajes para su despedida de soltera. “El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso, mientras también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, dijo la fuente hace unos meses.

Sigue leyendo:

Taylor Swift rompe en llanto al hablar del ataque que causó la muerte de tres de sus fans

Taylor Swift habría reforzado su seguridad privada por exceso de atención mediática

• Taylor Swift dona $100 mil dólares para una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral