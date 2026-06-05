Taylor Swift estrenó canción para “Toy Story 5”

Este 4 de junio, Taylor Swift publicó en todas las plataformas digitales “I Knew It, I Knew You”, una canción que creó especialmente para “Toy Story 5”, película que Pixar estrenará en cines el próximo 18 de junio.

Desde hace semanas se sabe que Swift había compuesto una canción para la famosa película animada, lo que emocionó a todos por la relación de la estrella pop con una película que ha acompañado a generaciones.

Para promocionar el lanzamiento de la canción, Swift compartió en redes sociales un video en el que se la ve a ella de niña, disfrazada de vaquera, haciendo referencia a Jessie. Durante “Toy Story 5”, esta canción acompañará un supuesto reencuentro entre Jessie y su dueña original.

En la misma publicación expresó lo emocionante que fue para ella componer esta canción y ser parte de este proyecto. La composición y la producción de “I Knew It, I Knew You” la hizo junto con Jack Antonoff, quien ha sido su dupla desde hace varios años.

“Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de ‘Toy Story’ desde los 5 años hasta ahora… es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá”, escribió.

Medios de comunicación y personas relacionadas con Pixar han calificado esta canción como el regreso de Swift a la música country, el género que la hizo comenzar su carrera musical y que fue el eje central en sus tres primeros álbumes: “Taylor Swift” (2006), “Fearless” (2008) y “Speak Now” (2010).

En la publicación también hizo referencia al equipo que hizo con Antonoff para esta canción: “Cuando digo ‘nosotros’, me refiero a mí y a mi amigo Antonoff. Escribimos esto con muchísima admiración por estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá del patio trasero durante toda nuestra infancia”.

Hay que recordar que Swift no es la única estrella pop que será parte de esta quinta parte de “Toy Story”, franquicia que comenzó en 1995. Hace semanas se informó que Bad Bunny dará voz a uno de los nuevos personajes que se incluyeron para esta parte de la historia.

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