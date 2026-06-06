Así recuerdan a Anthony Head, figura de “Buffy” y “Ted Lasso” que murió recientemente

La televisión perdió a uno de esos rostros capaces de dejar huella en generaciones completamente distintas de espectadores. Anthony Head, actor británico recordado por sus papeles en “Buffy the Vampire Slayer” y “Ted Lasso”, murió a los 72 años, según confirmó su familia.

La noticia fue comunicada por sus hijas, las actrices Emily Head y Daisy Head. De acuerdo con ellas, el intérprete falleció a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.

Su carrera se extendió por décadas y atravesó varias etapas de la televisión británica y estadounidense. Mucho antes de convertirse en una figura reconocible para los seguidores de las series de culto, Head ya era conocido en Reino Unido gracias a una popular campaña publicitaria de café Nescafé durante los años 80, donde protagonizaba una historia romántica que mantuvo a la audiencia pendiente de cada nueva entrega.

De Rupert Giles a Rupert Mannion

La popularidad internacional llegó en 1997 con “Buffy the Vampire Slayer”. En la serie interpretó a Rupert Giles, el bibliotecario y mentor de Buffy Summers, personaje que acompañó a la protagonista durante buena parte de la ficción creada por Joss Whedon.

Su trabajo en aquella producción lo convirtió en una figura querida entre los seguidores de la serie, que permaneció al aire hasta 2003 y se transformó en una referencia dentro del género fantástico televisivo.

Años más tarde encontró una nueva generación de admiradores gracias a “Ted Lasso”. Allí dio vida a Rupert Mannion, el manipulador exmarido del personaje interpretado por Hannah Waddingham. Aunque su personaje despertaba rechazo entre los espectadores, quienes trabajaron con él fuera de cámaras recuerdan a una persona completamente distinta.

En el comunicado difundido por la familia, sus hijas explicaron que el actor murió acompañado por sus seres queridos y compartieron unas palabras especialmente emotivas: “Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas”.

También señalaron que saben “cuánto lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans del programa en el que participaba” y destacaron que su padre amaba profundamente su profesión y que “siempre se consideró increíblemente afortunado”.

Los homenajes de sus compañeros

Tras conocerse la noticia, varios integrantes de “Ted Lasso” utilizaron sus redes sociales para despedirse del actor.

Brett Goldstein, quien interpreta a Roy Kent, compartió una fotografía de Head en Instagram y escribió que era “un actor brillante que interpretó a la peor persona del mundo”. A continuación destacó el contraste entre el personaje y la persona real: “Infinitamente encantador, amable, divertido y una alegría”, escribió. “Lo echaremos mucho de menos. Mucho cariño para su familia ❤️❤️❤️❤️❤️”.

Keeley Hazell también le dedicó un mensaje de despedida. La actriz recordó que interpretó a la pareja de Rupert en la ficción y expresó: “Mi esposo en la pantalla. Fue un honor trabajar a tu lado. Mis pensamientos están con tu familia y tus hijas, a quienes tanto amabas”.

Jeremy Swift, quien da vida a Leslie Higgins en la serie, se sumó a los homenajes con una publicación sencilla pero sentida: “Adiós Tony, te adorábamos. Descansa en paz, amigo mío”.

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