Danny Ocean estrena “Partidazo”, tema del álbum del Mundial

Siguen saliendo los temas que llenarán el Mundial de Fútbol de energía y color. Este viernes fueron estrenados dos sencillos más pertenecientes al álbum oficial presentado por la FIFA en las distintas plataformas musicales, incluyendo “Partidazo”, la canción interpretada por Danny Ocean.

Aunque la mayoría de las producciones se basan en temas de ritmos muy alegres, por la temática de fiesta. El venezolano sorprendió con una combinación entre amor y fútbol que pone su sello.

Danny Ocean le canta al amor y al fútbol

Ocean se inspiró en una especie de pop urbano, fiel a su estilo y con su letra bohemia realizó una conquista con palabras del algoritmo futbolero. “Tú y yo somos un partidazo”, es parte de lo que dicta el coro de la canción. También hace referencia a la belleza de las mujeres latinas, nombrando a una mexicana.

Este es el único tema del álbum de Mundial que mezcla esos dos sentimientos, debido a que la mayoría de los artistas se enfocaron solamente en la fiesta futbolera, pero el venezolano no dejó a un lado su versión romántica, que es la que lo ha llevado a ser reconocido a nivel internacional.

Danny Ocean hará historia en la ceremonia inaugural del Mundial

Ocean sigue dejando el nombre de su país en alto y siendo una gran representación del talento latinoamericano. Recientemente, fue también anunciado entre los artistas que serán parte del show inaugural del evento que se llevará a cabo el 11 de junio en Ciudad de México.

Será el primer artista venezolano en participar en dicha ceremonia y estará acompañado de grandes exponentes de distintos géneros, como: Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Shakira y Tyla.

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