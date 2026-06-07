Charlie Puth canceló su concierto por enfermedad: “Estoy desconsolado”

El cantante Charlie Puth se vio obligado a cancelar su concierto de este fin de semana en Orlando, Florida, debido a problemas de salud.

A través de un comunicado, el artista informó sobre sus problemas de salud y señaló que por orden médica debe guardar reposo.

“Me duele muchísimo tener que hacer esto, pero tengo que cancelar el concierto de esta noche. He estado enfermo estos últimos días y me han indicado que descanse o, de lo contrario, corremos el riesgo de cancelar más fechas de esta gira”, escribió Puth en su comunicado.

Puth aseguró que se encuentra físicamente indispuesto para presentarse en concierto, señalando problemas en su voz.

“Actuar para todos ustedes cada noche significa todo para mí, y se merecen lo mejor. Estoy desconsolado, pero físicamente no puedo actuar. Sin voz, no puedo darles el espectáculo que se merecen. Lo siento mucho, no ha sido una decisión fácil, pero espero verlos pronto cuando me recupere”, dijo.

El Addition Financial Arena de Orlando, donde estaba previsto el concierto, compartió la declaración de Puth y detalló que no hay fecha de reprogramación del show por el momento. Asimismo, el recinto ofreció la posibilidad de reembolsar los boletos.

“Lamentamos la demora, ya que en el Arena estábamos esperando la decisión final. La gira Whatever’s Clever de Charlie Puth, programada para esta noche, ha sido cancelada sin fecha reprogramada. Para obtener un reembolso, diríjase al punto de venta original”.

Charlie Puth se encuentra en medio de su gira mundial “Whatever’s Clever!” basada en su cuarto álbum de estudio. El cuatro veces nominado al Grammy comenzó su gira el 22 de abril en San Diego y finaliza el 30 de julio en Varsovia, Polonia.

El cantante se encuentra en la última fase de su gira por Estados Unidos. Sus próximas fechas en el país son el 9 de junio en Nashville, el 11 de junio en Austin, el 12 de junio en Irving, Texas, y el 13 de junio en Houston.

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