Christian Eriksen sufre nuevo colapso cardíaco y obliga a cancelar amistoso Dinamarca vs. Ucrania

Christian Eriksen sufrió un nuevo colapso cardíaco este domingo durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El episodio obligó a cancelar el partido tras el desplome del mediocampista en pleno segundo tiempo.

Al minuto 64, con el marcador 2-1 a favor de la selección danesa, el jugador de 34 años fue a presionar la salida ucraniana y terminó llevándose la mano al pecho.

Posteriormente, cayó desplomado en el césped del Estadio Odense en Dinamarca. El jugador del Manchester United encendió las alarmas y requirió asistencia médica inmediata. La situación rememoró lo ocurrido en la Eurocopa de 2020 disputada en 2021.

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento? https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026

La suspensión del amistoso entre Dinamarca y Ucrania se produjo en medio del episodio sufrido por Christian Eriksen este domingo, mientras el cuerpo médico evaluaba de urgencia el estado del jugador tras su colapso en pleno segundo tiempo.

Posteriormente, la Federación Danesa informó minutos después que Eriksen se encontraba consciente, mientras los servicios médicos lo atendían sobre el césped del estadio de Odense.

Morten Boesen, médico del seleccionado danés, emitió un comunicado confirmando el parte médico y el estado de salud del mediocampista.

“Christian está bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos dio la descarga que debía dar. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó el conocimiento muy rápido y enseguida nos pusimos en contacto con él”, informó.

“Ahora se le realizarán más exámenes en el hospital para averiguar qué causó el incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital. Pero Christian está bien, y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que se encuentra bien”, añadió.

No es la primera vez que Eriksen sufre un episodio cardiaco de este tipo. El 12 de junio de 2021, durante un partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia, el futbolista tuvo una parada cardíaca en pleno encuentro disputado en Copenhague.

En ese momento, se tuvo que someter al jugador a un protocolo de reanimación en cancha, uso de desfibrilador y posterior traslado hospitalario.

Ese episodio derivó en la implantación de un desfibrilador automático (ICD) para proteger su ritmo cardíaco.



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