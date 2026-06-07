Fallece Bob Packwood, senador republicano de Oregón que renunció tras denuncias de acoso

Bob Packwood, exsenador republicano de Oregón y una de las figuras más influyentes del Partido Republicano moderado durante las décadas de 1970 y 1980, falleció a los 93 años. Su muerte fue anunciada el sábado por su familia mediante un obituario difundido a los medios de comunicación.

Packwood ocupó un escaño en el Senado de Estados Unidos durante 27 años y construyó una reputación como defensor del derecho al aborto, los derechos de las mujeres y la reforma tributaria, informó la agencia Associated Press. Sin embargo, su legado político quedó profundamente afectado por las acusaciones de acoso sexual que desembocaron en su renuncia en 1995.

Bisnieto de un integrante de la Convención Constitucional de Oregón de 1857, Packwood llegó al Senado en 1968 tras derrotar por un estrecho margen al veterano senador demócrata Wayne Morse. Con apenas 36 años, se convirtió en una de las figuras emergentes del Partido Republicano.

A lo largo de su carrera fue reconocido por mantener posiciones independientes respecto a la línea de su partido. Defensor de posturas socialmente moderadas y fiscalmente conservadoras, era considerado la principal voz republicana a favor del derecho al aborto en el Senado y recibió elogios de organizaciones como Planned Parenthood y grupos feministas.

Packwood, recordó AP, también desempeñó un papel central en la reforma tributaria de 1986. Como presidente y posteriormente principal republicano del Comité de Finanzas del Senado, fue un negociador clave en acuerdos legislativos que redujeron las tasas impositivas máximas y eliminaron numerosas deducciones fiscales.

En una entrevista concedida a AP en 1992, se definió como un político independiente dispuesto a enfrentarse incluso a su propio partido cuando consideraba que era necesario. “Intento llegar a conclusiones de forma independiente y luego estoy dispuesto a luchar por ellas”, afirmó entonces.

No obstante, su trayectoria cambió tras la publicación, en 1992, de denuncias de exempleadas y conocidas que lo acusaban de realizar insinuaciones sexuales no deseadas. Más de dos docenas de mujeres presentaron acusaciones similares, lo que llevó al Comité de Ética del Senado a abrir una investigación.

La pesquisa se amplió posteriormente para incluir presuntos actos de mala conducta oficial, entre ellos la supuesta solicitud de empleos para su exesposa a grupos de presión, intentos de intimidar a algunas de las denunciantes y la alteración de sus diarios personales, considerados relevantes para la investigación.

Uno de los episodios más notorios ocurrió en 1993, cuando el Senado debatió durante dos días si debía obligarlo a entregar esos diarios. Finalmente, la cámara votó por amplia mayoría —94 votos contra 6— para hacer cumplir la citación. Packwood llevó el caso a los tribunales federales, pero perdió en todas las instancias.

Ante la presión política y ética, renunció al Senado en septiembre de 1995.

Tras dejar el cargo, fundó la firma de cabildeo Sunrise Research Corp., que llegó a generar ingresos millonarios a finales de la década de 1990. Aun así, reconocía que su nueva actividad no se comparaba con su etapa legislativa. “No es tan divertido como estar en el Senado”, dijo en una intervención pública en 2010 citada por AP.

Ese mismo año defendió la necesidad de posiciones centristas en la política estadounidense y expresó preocupación por la creciente polarización del Congreso.

El senador demócrata Ron Wyden, quien ocupó su escaño tras una elección especial en 1996, reconoció sus aportes en materia de derechos reproductivos y política fiscal, pero sostuvo que las acusaciones de conducta inapropiada marcarán permanentemente su memoria histórica. “Su horrible historial, documentado en sus propios diarios, eclipsará para siempre su registro público”, afirmó.

Packwood, por su parte, aseguró años después que había logrado superar el escándalo que precipitó su salida del Senado. En una entrevista de 2002 señaló que había decidido continuar con su vida y su trabajo en lugar de quedarse anclado en el pasado. “Me dije a mí mismo que no tenía edad para jubilarme, así que tengo que disfrutar de la vida y no quejarme”, expresó entonces.

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