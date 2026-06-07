Mujer demanda a Campbell’s y Walmart tras encontrar gusanos en comida enlatada

Una residente de Florida presentó una demanda federal contra Campbell’s y Walmart después de asegurar que encontró organismos similares a gusanos moviéndose dentro de una lata de SpaghettiOs que compartió con su hija.

La familia sostiene que ambas sufrieron problemas de salud tras consumir el producto y ahora reclama una compensación económica.

De acuerdo con documentos presentados ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Mary Hubbard compró una lata de SpaghettiOs en junio de 2024 en un Walmart Supercenter ubicado en Okeechobee, Florida.

Según la demanda, abrió el producto para servirlo tanto a ella como a su hija menor de edad.

La querella señala que ambas comenzaron a comer el alimento antes de que Hubbard notara lo que describió como gusanos y/o parásitos moviéndose dentro de la comida.

El expediente judicial afirma que el contenido mostraba claramente organismos con apariencia de gusano desplazándose en el producto enlatado.

Hubbard asegura que logró conservar evidencia física y grabó un video en el que, según ella, puede observarse la presunta contaminación dentro de la pasta enlatada.

La demanda fue presentada conjuntamente por Hubbard y Gregory Lovell, padre de la menor.

Ambos acusan a The Campbell’s Company –antes conocida como Campbell Soup Company– y a Walmart, así como a algunas subsidiarias relacionadas, de negligencia y de incumplir normas federales de seguridad alimentaria.

Según los documentos judiciales, Hubbard sufrió diversas afectaciones médicas que incluyen una presunta infección parasitaria, gastroenteritis, sepsis y otras complicaciones que, asegura, continúan requiriendo atención médica.

La demanda también afirma que la menor presentó dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e igualmente una infección parasitaria que habría requerido tratamiento con medicamentos recetados.

Los demandantes sostienen que el producto era inseguro y no apto para el consumo humano al momento de ser vendido y consumido.

Además, argumentan que la contaminación pudo haberse producido durante la fabricación, distribución o manejo del producto antes de llegar a los estantes de la tienda.

La acción legal solicita al menos $75,000 por daños y perjuicios, incluyendo gastos médicos, dolor y sufrimiento, así como supuestos daños físicos y psicológicos a largo plazo.

La demanda también acusa a las compañías de no inspeccionar adecuadamente sus productos, no realizar controles de calidad suficientes y permitir que un alimento presuntamente contaminado llegara al mercado sin advertir a los consumidores sobre posibles riesgos.

NBC News informó que Walmart respondió a las acusaciones mediante un comunicado en el que señaló: “La salud y la seguridad de nuestros clientes es una prioridad absoluta. Estamos revisando la demanda y responderemos apropiadamente ante el tribunal.”

Por su parte, Campbell’s indicó a varios medios que no suele comentar litigios en curso, aunque rechazó las acusaciones.

La empresa declaró: “No comentamos litigios pendientes, pero creemos que las acusaciones carecen de fundamento y tenemos la intención de defendernos enérgicamente de estas alegaciones.”

El caso surge en medio de un contexto de creciente atención sobre la seguridad alimentaria en Estados Unidos.

NBC News recordó que en abril de 2025 el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria relacionada con diversos productos tipo sopa y tazones preparados debido a una posible contaminación con materiales extraños.

Entre los productos señalados en esa ocasión figuraban cuatro sopas de Campbell’s. Según el USDA, podrían haber contenido materiales extraños, específicamente madera, además de cilantro, un ingrediente regulado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La controversia también se suma a una serie de demandas recientes relacionadas con productos de consumo.

Yahoo publicó que en febrero de 2026 un jurado de California otorgó $25 millones a un hombre que alegó haber sufrido daños pulmonares permanentes tras usar durante años un aerosol para cocinar con sabor a mantequilla fabricado por Conagra Brands.

Asimismo, en abril de 2026 se presentó en Texas una demanda contra una empresa de bebidas energéticas por la muerte de un adolescente ocurrida en octubre de 2025, mientras que en junio de 2026 una mujer demandó a Outback Steakhouse tras sufrir una caída presuntamente provocada por puré de papas derramado en un restaurante de Virginia.

Hasta ahora, el caso de Hubbard continúa en proceso y ninguna de las empresas ha presentado una respuesta formal ante el tribunal respecto a las acusaciones.

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