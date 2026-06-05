Demandan a Outback Steakhouse por $1.5 millones tras caída por puré de papas en Virginia

Una residente de Virginia presentó una demanda contra Outback Steakhouse en la que reclama $1.5 millones de dólares por las lesiones que asegura haber sufrido tras una caída ocurrida en uno de los restaurantes de la cadena.



De acuerdo con documentos judiciales, Tracy J. Renshaw sostiene que el incidente se registró el 14 de mayo de 2023 en un establecimiento de Outback Steakhouse ubicado en Sterling, Virginia, el cual actualmente figura como cerrado de manera permanente.



La demandante afirmó que se encontraba cenando con su familia cuando se levantó de la mesa para dirigirse al baño. Según la denuncia, mientras caminaba por el restaurante pisó una sustancia resbaladiza en el suelo que parecía ser puré de papas, lo que provocó que cayera de cara sobre el piso.



Renshaw presentó inicialmente la demanda el 5 de marzo de 2025 ante un tribunal de circuito del condado. Posteriormente, el 27 de mayo de 2026, la cadena solicitó que el caso fuera transferido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, División de Alexandria.

Mujer asegura que había pure de papa en el suelo de Outback Steakhouse

La denuncia señala que la presunta presencia del puré de papas generó una situación insegura para los clientes y que no existía ninguna advertencia visible sobre el posible riesgo. Asimismo, sostiene que el restaurante tenía la responsabilidad de mantener condiciones seguras para los visitantes y de advertir sobre peligros potenciales dentro de sus instalaciones.



El documento también acusa al establecimiento de actuar con negligencia al permitir que la sustancia permaneciera en el suelo durante un tiempo que considera irrazonable, además de no inspeccionar ni mantener adecuadamente el área donde ocurrió el accidente.

Demandante afirma sufrir daños físicos y mentales

Según la demanda, la caída provocó lesiones que la mujer describe como graves y permanentes. También asegura haber experimentado dolor físico y mental, pérdida de capacidad laboral y gastos médicos derivados del incidente.



Por su parte, Outback Steakhouse rechazó la mayoría de las acusaciones presentadas por Renshaw. En su respuesta judicial, la compañía negó que existiera una sustancia peligrosa en el piso y rechazó que hubiera incumplido algún deber de cuidado hacia la demandante.

La respuesta de Outback Steakhouse

La cadena también afirmó que no puede admitir ni negar algunas alegaciones debido a que no cuenta con información suficiente para verificarlas. Entre ellas, señaló que no podía confirmar la acusación relacionada con la operación del restaurante mencionado en Sterling.



Además, Outback Steakhouse sostuvo que no tenía obligación de colocar advertencias sobre una condición que, según argumentó, habría sido evidente para una persona que actuara con la debida diligencia. La empresa también negó que la demandante sufriera lesiones de la gravedad descrita en la demanda.



Como parte de su defensa, la compañía alegó asunción del riesgo y negligencia concurrente, argumentos con los que sostiene que Renshaw conocía o debía conocer los riesgos existentes y que pudo haber contribuido a la ocurrencia del accidente.



La empresa rechazó igualmente cualquier responsabilidad económica derivada de las reclamaciones y negó adeudar compensación alguna a la demandante.



Hasta el momento, el caso continúa su curso en los tribunales y no se ha emitido una resolución sobre las reclamaciones presentadas por ambas partes.

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