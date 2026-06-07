Policía busca a los responsables de tiroteo que dejó 12 heridos en festival de Ohio

Las autoridades de Toledo, Ohio, continúan con la búsqueda de los responsables de un tiroteo ocurrido durante el fin de semana cerca del Festival Old West End, un evento que congregó a cientos de personas y que terminó con 12 personas heridas de bala.

De acuerdo con la policía, el ataque ocurrió la noche del sábado en las inmediaciones del festival, una tradicional celebración de dos días que se realiza en el histórico distrito Old West End y que incluye música en vivo, puestos de comida, recorridos por viviendas históricas y actividades comerciales.

El subjefe de la Policía de Toledo, Joe Heffernan, señaló que las investigaciones preliminares apuntan a que al menos dos personas dispararon armas de fuego y que, aparentemente, “se estaban disparando entre sí”, publicó la agencia de noticias AP.

Hasta el momento, ningún sospechoso ha sido identificado ni detenido.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los asistentes al festival, y les pidieron entregar fotografías o videos que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

La información publicada por el medio las víctimas tienen entre 14 y 61 años de edad, aunque la mayoría ronda los 20 años. Dos de los heridos permanecían en estado crítico el sábado.

El teniente de policía Dan Gerken calificó la magnitud del incidente como inusual para la ciudad.

“Doce personas baleadas es la mayor cantidad de personas que he visto en una escena del crimen. He estado en muchas escenas, pero esto es demasiado”, afirmó.

Tras el tiroteo, los organizadores anunciaron la cancelación de las actividades programadas para el domingo. En un comunicado, señalaron que continuar con el evento no habría sido “compasivo, responsable ni posible”.

“Lamentamos profundamente lo sucedido a quienes resultaron heridos en el Festival Old West End”, expresaron los organizadores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron momentos de pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo mientras se escuchaban disparos. También se observó a equipos de emergencia atendiendo a varias personas heridas.

La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, explicó que las labores de evacuación se complicaron debido a los cierres de vías y al congestionamiento provocado por la salida masiva de asistentes. No obstante, aseguró que todos los heridos fueron trasladados a centros médicos en menos de una hora.

Entre los testigos se encontraba Kevin Berry, quien escuchaba música junto a unos amigos en un jardín botánico del sector cuando comenzaron los disparos.

“Todos al suelo”, recordó haber gritado.

Berry relató que, tras los disparos, vio cómo un arma era arrojada al suelo a pocos metros de donde se encontraba. Gracias a su formación médica y experiencia en la Marina, recorrió la zona para ayudar a posibles víctimas y observó al menos cinco personas con heridas de bala.

Por su parte, el director de seguridad de Toledo, George Kral, lamentó que la violencia haya afectado uno de los eventos más representativos de la ciudad. “El Festival Old West End es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo, y es una pena que algo así lo haya arruinado”, declaró.

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