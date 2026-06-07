Premios Tony 2026: Pink como presentadora y lista de nominados
Hoy se entregarán los premios a lo mejor de Broadway durante el último año. Por primera vez, la ceremonia será presentada por una estrella pop
Este domingo 7 de junio, los Premios Tony llevarán a cabo su edición número 79. Las estrellas de Broadway se reunirán en el Radio City Music Hall de Nueva York para conocer quiénes ganan y se convierten en las mejores producciones del último año.
Los Premios Tony son uno de los grandes eventos que suceden anualmente en Nueva York, pues Broadway es uno de los pilares de la ciudad.
¿Quién presentará la ceremonia de este año?
Este año, la organización de los Premios Tony sorprendió al anunciar que la presentadora de esta ceremonia será la cantante Pink. Normalmente, este cargo en la entrega de premios lo tiene alguna estrella veterana de Broadway.
Como ha pasado con muchas premiaciones en los últimos años, las cadenas televisivas y las academias que organizan han buscado que cada edición sea más vista debido a una caída en el rating. Es por eso que algunos apuestan a eliminar presentadores, a acortar ceremonias o a invitar estrellas pop que logren captar otros públicos.
Aunque Pink podría sonar completamente ajena a Broadway, la verdad es que la cantante actualmente tiene algunas de sus canciones dentro de musicales que están en cartelera. Por ejemplo, “Raise Your Glass” aparece en “Moulin Rouge! The Musical”.
Por otro lado, Pink anunció hace algunas semanas que decidió mudarse de Los Ángeles a Nueva York porque su hija tiene el sueño de ser una estrella de Hollywood. Esto hizo que se trasladaran para enfocarse en ese objetivo, el cual está encaminado con la estrella pop uniéndose cada vez más al gremio.
Lista de nominados Premios Tony 2026
Best New Musical
“The Lost Boys”
“Schmigadoon!”
“Titaníque”
“Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Best New Play
“The Balusters”
“Giant”
“Liberation”
“Little Bear Ridge Road”
Best Musical Revival
“Cats: The Jellicle Ball”
“Ragtime”
“The Rocky Horror Show”
Best Play Revival
“Becky Shaw”
“Death of a Salesman”
“Every Brilliant Thing”
“Fallen Angels”
“Oedipus”
Best Leading Actor in a Musical
Nicholas Christopher, “Chess”
Luke Evans, “The Rocky Horror Show”
Joshua Henry, “Ragtime”
Sam Tutty, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Brandon Uranowitz, “Ragtime”
Best Leading Actress in a Musical
Sara Chase, “Schmigadoon!”
Stephanie Hsu, “The Rocky Horror Show”
Caissie Levy, “Ragtime”
Marla Mindelle, “Titaníque”
Christiani Pitts, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Best Leading Actor in a Play
Will Harrison, “Punch”
Nathan Lane, “Death of a Salesman”
John Lithgow, “Giant”
Daniel Radcliffe, “Every Brilliant Thing”
Mark Strong, “Oedipus”
Best Leading Actress in a Play
Rose Byrne, “Fallen Angels”
Carrie Coon, “Bug”
Susannah Flood, “Liberation”
Lesley Manville, “Oedipus”
Kelli O’Hara, “Fallen Angels”
Best Direction of a Musical
Michael Arden, “The Lost Boys”
Lear deBessonet, “Ragtime”
Christopher Gattelli, “Schmigadoon!”
Tim Jackson, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Zhailon Levingston and Bill Rauch, “Cats: The Jellicle Ball”
Best Direction of a Play
Nicholas Hytner, “Giant”
Robert Icke, “Oedipus”
Kenny Leon, “The Balusters”
Joe Mantello, “Death of a Salesman”
Whitney White, “Liberation”
Best Featured Actor in a Play
Christopher Abbott, “Death of a Salesman”
Danny Burstein, “Marjorie Prime”
Brandon J. Dirden, “Waiting for Godot”
Alden Ehrenreich, “Becky Shaw”
Ruben Santiago-Hudson, “Joe Turner’s Come and Gone”
Richard Thomas, “The Balusters”
Best Featured Actress in a Play
Betsy Aidem, “Liberation”
Marylouise Burke, “The Balusters”
Aya Cash, “Giant”
Laurie Metcalf, “Death of a Salesman”
June Squibb, “Marjorie Prime”
Best Featured Actor in a Musical
Ali Louis Bourzgui, “The Lost Boys”
André De Shields, “Cats: The Jellicle Ball”
Bryce Pinkham, “Chess”
Ben Levi Ross, “Ragtime”
Layton Williams, “Titaníque”
Best Featured Actress in a Musical
Shoshana Bean, “The Lost Boys”
Hannah Cruz, “Chess”
Rachel Dratch, “The Rocky Horror Show”
Ana Gasteyer, “Schmigadoon!”
Nichelle Lewis, “Ragtime”
Best Book of a Musical
“The Lost Boys,” David Hornsby and Chris Hoch
“Schmigadoon!,” Cinco Paul
“Titaníque,” Marla Mindelle, Constantine Rousouli and Tye Blue
“Two Strangers (Carry a Cake Across New York),” Jim Barne and Kit Buchan
Best Scenic Design of a Play
Hildegard Bechtler, “Oedipus”
Takeshi Kata, “Bug”
Chloe Lamford, “Death of a Salesman”
David Korins, “Dog Day Afternoon”
David Rockwell, “Fallen Angels”
Best Scenic Design of a Musical
dots, “The Rocky Horror Show”
Soutra Gilmour, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Rachel Hauck, “Cats: The Jellicle Ball”
Dane Laffrey, “The Lost Boys”
Scott Pask, “Schmigadoon!”
Best Costume Design of a Play
Brenda Abbandandolo, “Dog Day Afternoon”
Qween Jean, “Liberation”
Jeff Mahshie, “Fallen Angels”
Emilio Sosa, “The Balusters”
Paul Tazewell, “Joe Turner’s Come and Gone”
Best Costume Design of a Musical
Linda Cho, “Ragtime”
Linda Cho, “Schmigadoon!”
Qween Jean, “Cats: The Jellicle Ball”
Ryan Park, “The Lost Boys”
David I. Reynoso, “The Rocky Horror Show”
Best Orchestrations
Doug Besterman and Mike Morris, “Schmigadoon!”
Ethan Popp, Kyler England, Adrianne “AG” Gonzalez and Gabriel Mann, “The Lost Boys”
Lux Pyramid, “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”
Brian Usifer, “Chess”
Andrew Lloyd Webber, David Wilson, Trevor Holder and Doug Schadt, “Cats: The Jellicle Ball”
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