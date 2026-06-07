Sherrill defiende actuación de la policía estatal en protestas frente al centro Delaney Hall

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, defendió la actuación de la policía estatal durante las protestas registradas frente al centro federal de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, y rechazó las críticas tras los enfrentamientos y arrestos ocurridos en la zona.

Durante una entrevista en el programa radial Ask Governor Sherrill de WNYC, la mandataria demócrata argumentó que la intervención policial evitó una escalada mayor de violencia. “En este caso, nadie resultó muerto”, afirmó citada por Politico.

Delaney Hall, una instalación privada con capacidad para albergar a unas 1,000 personas detenidas por asuntos migratorios, ha estado en el centro de la polémica durante meses. La atención pública aumentó recientemente tras denuncias sobre una huelga de hambre de algunos detenidos y un incidente en el que un senador estatal fue rociado con gas pimienta durante una visita realizada el Día de los Caídos.

Las actos frente al centro derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, lo que llevó a Sherrill a desplegar efectivos de la policía estatal con el objetivo de contener la situación. Sin embargo, la presencia de los agentes también provocó choques y generó críticas desde sectores de izquierda.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, sostuvo esta semana que la actuación de la policía estatal se asemejó en algunos aspectos a la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una comparación que Sherrill rechazó.

Newark estuvo bajo toque de queda. Foto: Andres Kudacki / AP

La gobernadora recordó los operativos federales recientes en Minneapolis, donde se reportaron muertes durante acciones relacionadas con inmigración. Aunque reconoció sentirse preocupada por algunos videos difundidos sobre los hechos, destacó que la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, se comprometió a revisar cualquier denuncia sobre posibles abusos policiales.

La gobernadora sostuvo que la presencia de la policía estatal buscaba impedir nuevos enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. Dijo que las autoridades estatales observaron situaciones que consideraban potencialmente peligrosas, incluyendo el uso de armas por parte de agentes federales y agresiones ocurridas en protestas previas.

Sherrill también reveló que recibió indicios de que ICE planeaba intensificar su presencia en la zona, lo que la llevó a anunciar áreas de protesta protegidas y a ordenar el despliegue policial.

“Queríamos reducir la tensión”, señaló.

Agregó que también buscaba evitar que la administración del presidente Donald Trump encontrara un motivo para incrementar la intervención federal en el estado.

De acuerdo con Davenport, durante los operativos las fuerzas del orden incautaron un arma de fuego, explosivos y otras armas, elementos que, según la funcionaria, representaban un riesgo para los manifestantes pacíficos presentes en el lugar.

En sus declaraciones, Sherrill también volvió a cuestionar a ICE y aseguró haber escuchado informes que ponen en duda la formación constitucional de algunos de sus agentes, indicó Politico.

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