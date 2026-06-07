Yankees explotan en el octavo inning con jonrones de Bellinger y Chisholm Jr. ante los Red Sox

Lo que comenzó como un cerrado y tenso duelo de pitcheo en el Bronx terminó transformándose en una explosióm ofensiva en los capítulos finales. Los New York Yankees despertaron a base de cuadrangulares en la baja de la octava entrada para derrotar por 6-1 a sus eternos rivales, los Boston Red Sox, logrando así dividir la serie de dos compromisos.

El compromiso del domingo por la tarde estuvo dominado durante el primer tercio por los abridores Cam Schlittler y el zurdo venezolano Ranger Suárez. Schlittler, quien ya había amargado a los patirojos en la pasada Serie de Comodines de la Liga Americana, batalló con su comando pero cumplió con una sólida labor de una carrera permitida en 5 entradas y dos tercios.

Por su parte, Suárez estuvo intratable en la lomita de Boston, retirando a los primeros nueve bateadores neoyorquinos en fila. Los Yankees lograron romper el hielo en la baja de la quinta entrada gracias a un doblete de José Caballero que posteriormente se transformó en el 1-0 tras un sencillo remolcador con dos outs de Paul Goldschmidt.

La respuesta de los Red Sox no tardó en llegar. En la alta de la sexta, Ceddanne Rafaela conectó un imparable y anotó la del empate gracias a un potente doblete de Willson Contreras contra la barda del jardín izquierdo, aprovechando un tiro de relevo elevado del campocorto Anthony Volpe para decretar el 1-1.

Una ráfaga en el octavo inning ante la ausencia de Judge

Ante una alineación que no contó con su capitán Aaron Judge, la ofensiva de los Yankees lucía chata y carente de fuerza, habiendo desperdiciado previamente dos oportunidades claras con corredores en posición de anotar a la cuenta de Anthony Volpe. Sin embargo, el bullpen local mantuvo la pizarra congelada gracias a los relevos impecables de Fernando Cruz, Brent Headrick, Tim Hill y David Bednar, quienes combinaron 3 entradas y un tercio en blanco.

La historia del juego cambió de golpe en la parte baja de la octava entrada frente a los envíos del relevista de Boston, Justin Slaten. Tras dos outs rápidos, Cody Bellinger ratificó por qué es considerado el jugador más valioso de los del Bronx esta temporada al conectar su noveno cuadrangular del año, rompiendo el empate y poniendo la pizarra 2-1.

El vuelacercas de Bellinger desató una seguidilla de cinco bateadores consecutivos llegando a base. Trent Grisham impulsó una más con sencillo al jardín central.

Ante los lanzamientos del relevista zurdo Joe La Sorsa, Jazz Chisholm Jr. conectó un panorámico jonrón de tres carreras por todo el jardín derecho, sellando el definitivo 6-1 y dándole un cómodo margen de maniobra al cerrador David Bednar para retirar el noveno episodio.

Con esta victoria, los Yankees mejoran su récord a un sólido 38-26 para mantenerse firmes en la lucha por la División Este de la Liga Americana, mientras que los Red Sox caen a una preocupante marca de 27-36.

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