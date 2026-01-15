Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán el musical ‘Sunday In The Park With George’

Esta semana se ha confirmado que Ariana Grande y Jonathan Bailey estarán al frente del remontaje del musical ‘Sunday In The Park With George’, el cual estrenará en el verano del 2027 en el Barbican Centre de Londres, Inglaterra.

Este sería el debut de Grande en el West End de Londres, considerado uno de los centros de cultura, ocio y entretenimiento más importante del mundo. Este será un proyecto muy relevante para la carrera de ambos actores, quienes hacen teatro desde muy jóvenes.

‘Sunday In The Park With George’ estará dirigida por Marianne Elliot y con diseño de Tom Scutt. Y aunque falta más de un año para su estreno, las entradas se comenzarán a vender en mayo de este año. Es una producción de Empire Street Productions y se presenta en colaboración con el Barbican.

La confirmación del proyecto llegó a través de ambos actores en redes sociales, quienes publicaron una foto en la que se les ve frente al ‘A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte’, el cuadro de Georges Seurat que inspiró a escribir la obra. Actualmente, este cuadro se exhibe en el Instituto de Arte de Chicago, en Estados Unidos.

El proyecto también ha emocionado a los fanáticos de la estrella pop Ariana Grande, quien este año está dando una gira mundial que considera la última de esta etapa de su carrera. Por otro lado, Bailey también ha tomado gran popularidad en los últimos años por ser parte de la serie de Netflix Bridgerton y por protagonizar, también junto a Grande, la adaptación cinematográfica de ‘Wicked’. Además, Bailey fue reconocido como el hombre más sexy del 2025 según la revista ‘People’.

‘Sunday In The Park With George’ es un musical que data de 1984. La música y letra es original de Stephen Sondheim y el libreto de James Lapine. En 1985, ganó el Premio Pulitzer de Drama. La obra explora la obsesión artística y el sacrificio personal a través de dos épocas.

Sigue leyendo:

• ‘People We Meet On Vacation’ alcanzó 17.2 millones en su semana de estreno

• Desde la Odisea de Nolan hasta la secuela de ‘The Devil Wears Prada’: las películas más esperadas del 2026

• ¿De qué trata ‘Hamnet’?, la película que se llevó varios premios en los Golden Globes