Mamdani anuncia “watch party” en Bryant Park para el Juego 3 entre Knicks vs. Spurs

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani anunció este lunes la habilitación oficial de Bryant Park como un punto de encuentro adicional y masivo para albergar la fiesta de visualización (watch party) del tercer partido de la serie histórica entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

La apertura de Bryant Park surge como una respuesta directa y de contingencia por parte de la alcaldía. Originalmente, el gobierno local planeaba establecer una pantalla gigante y una zona de reunión para los fanáticos en las inmediaciones del Madison Square Garden.

Sin embargo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) determinaron de manera conjunta la imposibilidad de celebrar un evento público al aire libre en los exteriores del mítico pabellón.

The @nyknicks are home and our city is ready to show out.



We’re hosting a free watch party for 5,000 New Yorkers tonight in Bryant Park.



You can register at the link below starting at noon today: https://t.co/Te8eGk5TwW — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026

La cancelación responde al blindaje y los rigurosos requisitos de seguridad perimetral asociados a la asistencia confirmada del presidente Donald Trump al estadio para presenciar el Juego 3.

El evento en Bryant Park será completamente gratuito y abierto al público, pero contará con un aforo estrictamente limitado a un máximo de 5,000 asistentes. Debido a esto, los fanáticos tendrán la obligación de registrarse previamente en la plataforma oficial de la ciudad para obtener su acceso.

Con la inclusión de este parque en el centro de Manhattan, los neoyorquinos dispondrán de múltiples opciones simultáneas para seguir el partido de forma colectiva, sumándose a las congregaciones masivas que ya estaban autorizadas en Central Park y en las instalaciones del Brooklyn Bowl.

Con el Madison Square Garden convertido en una fortaleza bajo resguardo federal y los precios de las entradas por las nubes en el mercado de reventa, los parques y centros de entretenimiento de la ciudad se perfilan como el corazón de la resistencia y el apoyo incondicional de los seguidores de los Knicks para el trascendental compromiso de esta semana.

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