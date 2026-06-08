Guía de seguridad para sobrevivir a la multitud si vas a Midtown por el tercer partido de los Knicks

El equipo de baloncesto de los Knicks vuelve a la ciudad de Nueva York para el tercer partido de las Finales de la NBA este lunes en la noche, y se espera que centenares de fanáticos eufóricos se reúnan por toda la Gran Manzana para animar al grupo de atletas.

Las autoridades municipales y federales descartaron la posibilidad de organizar una fiesta para ver el partido este lunes a las afueras del Madison Square Garden.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la decisión se tomó en conjunto con el Servicio Secreto debido a la asistencia del presidente Donald Trump al partido.

La semana pasada, miles de eufóricos hinchas de los Knicks, emocionados por la histórica racha del equipo en playoff, se concentraron en Central Park y en las afueras del Madison Square Garden para ver los partidos en grupo y celebrar de manera improvisada.

Expertos en seguridad aconsejaron a los aficionados que aprovecharan el momento y celebraran con sus conciudadanos si así lo deseaban. Además, ofrecieron consejos para mantenerse a salvo en el ambiente eufórico y vibrante.

Mirar siempre a ambos lados

Aunque no habrá una fiesta para ver el partido fuera del Madison Square Garden, los funcionarios municipales señalaron que los fanáticos podrán reunirse en Central Park y el Brooklyn Bowl. Aclararon que la restricción se aplica únicamente a la zona que rodea el estadio.

Un vocero del NYPD expresó que el departamento espera las congregaciones para ver el cuarto partido que se reanude el miércoles a las afueras del Madison Square Garden.

Steve Adelman, abogado y especialista en seguridad de multitudes, manifestó que su principal preocupación respecto a la gran cantidad de gente que se reúne fuera del estadio es el tránsito en las calles cercanas.

“Los peatones y los vehículos en movimiento no se llevan bien”, indicó Adelman. “Por lo tanto, la aglomeración inesperada de 7,000 personas alrededor del Madison Square Garden crea una situación en la que los peatones corren peligro a menos que se bloquee o desvíe el tráfico”.

Agregó que el peligro de que un conductor arrolle a un fanático que esté celebrando podría mitigarse si la policía instalara barricadas claras para mantener a la gente alejada de los vehículos que circulan cerca.

Adelman aseguró que las congregaciones para ver los partidos en espacios abiertos como Central Park, si las autoridades municipales las autorizan más adelante en la serie, no conllevarán el mismo riesgo de tráfico y podrían ser una buena opción para los aficionados que acudan con niños.

Puede caer un rayo

El abogado y especialista en seguridad de multitudes señaló que su segunda preocupación es el riesgo de que los hinchas ignoren las inclemencias del clima, como una tormenta eléctrica, si están demasiado absortos en el momento, informó Gothamist.

“Si hay una tormenta eléctrica afuera y el partido aún continúa adentro, los aficionados serán reacios a irse y buscar refugio”, dijo.

‘Gamberrismo’

Otro experto en seguridad de multitudes, Paul Wertheimer, apuntó que los fanáticos de los Knicks deberían estar alerta ante posibles malos comportamientos de algunas personas entre las grandes multitudes de juerguistas.

“El vandalismo es el problema”, manifestó. “Un pequeño grupo de personas que pone en peligro a la multitud en general… peleas, vandalismo, agresiones, agresiones a la policía, robos”.

Expreso que los aficionados deben estar pendientes a su alrededor y tener un plan si algo en la muchedumbre les resulta amenazante o incómodo.

“Es mejor no estar borracho cuando uno está entre este tipo de multitudes”, indicó Wertheimer. “Simplemente diviértete y presta atención a tu entorno”.

Además, señaló que hay un largo historial de celebraciones en eventos deportivos que “se descontrolan” y dijo que los hinchas deberían estar preparados para posibles disturbios incluso si el ambiente es pacífico.

Oficiales de civil y uniformados

La presencia de las autoridades policiales en las proximidades del Madison Square Garden en los partidos previos ha sido considerable y no hay señales de que vaya a descender.

Aparte de las medidas de seguridad habituales para los días del partido, los fanáticos que acudan al encuentro de este lunes deberán esperar controles más estrictos, ya que el mandatario republicano tiene previsto acudir.

Los Knicks y el Servicio Secreto indicaron que los espectadores deben esperar controles parecidos a los de un aeropuerto y no deben introducir bolsos al estadio.

Jessica Tisch, comisionada de policía, dijo la semana pasada al Ayuntamiento que el departamento gastará decenas de millones de dólares en horas extras para garantizar la seguridad en eventos especiales, incluidos los partidos de los Knicks y la Copa del Mundo que inicia el jueves.

El ejecutivo de seguridad que supervisa los servicios para eventos en la empresa de seguridad Allied Universal, Ty Richmond, manifestó que la respuesta del departamento ante algo como la multitud en el Madison Square Garden posiblemente será extensa e incluirá una asociación con el sector privado.

Expresó que esperaba que los agentes del NYPD controlaran a las personas y el tránsito, y que contara con la presencia de agentes vestidos de civil y otros uniformados.

Si los funcionarios anuncian eventos para ver los partidos en otras partes de la ciudad de Nueva York, Richmond sugirió que los hinchas se informen sobre las normas de esos eventos para comprender aspectos como la política de bolsos, los artículos prohibidos y las salidas de emergencia.

Richmond recomendó que los neoyorquinos que hacen sus actividades diarias entre la multitud administren su tiempo adecuadamente y estén atentos a su entorno.

El ejecutivo en seguridad afirmó que las personas deberían extremar la precaución si se encuentran con multitudes relacionadas con algún evento deportivo en el metro.

“Simplemente hay que tener en cuenta el entorno y lo que ocurre cuando hay grandes multitudes con mucha energía”, apuntó Richmond.

Festejar parece un delito

El jueves, la muchedumbre, que se mostraba feliz, la gente bailaba, se subía a los hombros de los otros y alzaba un retrato enorme del rostro del base estrella Jalen Brunson luego de la victoria de los Knicks sobre los San Antonio Spurs en el primer partido. Asimismo, la policía afirmó que parte del alboroto constituía un delito y arrestaron a varias personas cerca del Madison Square Garden.

Una escena parecida se vivió el viernes en la noche alrededor del estado luego de que los Knicks consiguieran una estrecha victoria por 105-104 en el segundo partido. Se estima que unas 6,500 personas se concentraron fuera del estado y el NYPD informó de la detención de 26 fanáticos.

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