¿Podría hacerte rico invertir en SpaceX cuando salga a bolsa?

Con una valuación que podría superar los $1.7 billones y el respaldo de Elon Musk, muchos se preguntan si comprar acciones de SpaceX desde sus primeros días en el mercado podría convertirse en una oportunidad única para generar una fortuna.

El interés no es casual. SpaceX se ha consolidado como líder mundial en lanzamientos espaciales desde que fue fundada hace casi 25 años.

Tan solo el año pasado completó 165 lanzamientos de cohetes, más que cualquier otra empresa del sector.

Además, tras la adquisición de xAI a principios de este año, la compañía reforzó su presencia en el mercado de inteligencia artificial, una industria que podría superar los $2 billones hacia finales de esta década.

Según información citada por Financial Times, Goldman Sachs, principal banco colocador de la oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), estima que los ingresos de SpaceX podrían dispararse desde los $18,000 millones registrados el año pasado hasta más de $400,000 millones en apenas cinco años.

La empresa considera que el mercado potencial de todos sus negocios podría alcanzar los $28 billones. Sin embargo, el crecimiento proyectado también implica riesgos importantes.

Para expandir su división de inteligencia artificial, la compañía ha tenido que realizar fuertes inversiones. Esa área de negocio registró pérdidas por aproximadamente $6,300 millones durante el último año.

Además, parte de los planes de expansión de SpaceX dependen de tecnologías que todavía no han sido probadas completamente o que podrían tardar más tiempo de lo previsto en desarrollarse, lo que podría afectar su rentabilidad futura.

La historia de otras grandes IPO ofrece una advertencia

Aunque la magnitud de la oferta pública inicial ha generado entusiasmo, la experiencia de otras compañías muestra que una salida a bolsa histórica no garantiza rendimientos extraordinarios para los inversionistas.

Un análisis de algunas de las mayores IPO realizadas en Estados Unidos revela resultados muy distintos cinco años después de debutar en Wall Street:

–Alibaba (septiembre de 2014): +91%

–Meta Platforms (mayo de 2012): +286%

–Uber Technologies (mayo de 2019): +61%

–United Parcel Service, UPS (noviembre de 1999): +21%

–Rivian (noviembre de 2021): -82%

–Didi Global (junio de 2021): -74%

–Coupang (marzo de 2021): -61%

Los datos, recopilados por Reuters y Stansberry Research, muestran que cuatro de estas grandes ofertas públicas generaron ganancias durante sus primeros cinco años en bolsa, mientras que tres registraron pérdidas.

El caso de Meta resulta especialmente ilustrativo.

Aunque sus acciones terminaron avanzando 286% en los cinco años posteriores a su debut bursátil, los inversionistas tuvieron oportunidades de compra mucho más atractivas después de la salida a bolsa.

¿Puede SpaceX cambiar tu vida financiera?

La respuesta corta es que nadie lo sabe con certeza.

SpaceX podría convertirse en una de las compañías más exitosas de la historia moderna y multiplicar el valor de sus acciones durante los próximos años. Pero también enfrenta desafíos tecnológicos, financieros y operativos que podrían limitar ese crecimiento.

Por ello, diversos analistas advierten que los inversionistas no deberían apresurarse únicamente porque se trata de una empresa famosa o porque la oferta pública inicial promete romper récords.

La lección que deja la historia es clara: una IPO gigantesca no garantiza rendimientos extraordinarios.

Incluso cuando una compañía termina siendo un éxito, eso no significa que comprar acciones durante la oferta inicial sea necesariamente la mejor oportunidad de inversión.

Los expertos también recuerdan que depender de una sola empresa para alcanzar la libertad financiera suele ser una estrategia arriesgada.

En lugar de apostar todo a una sola acción, recomiendan construir una cartera diversificada de compañías de calidad y mantener las inversiones durante largos periodos.

Mientras se acerca el debut bursátil de SpaceX, la pregunta no es únicamente cuánto podría subir la acción, sino si la empresa encaja realmente dentro de una estrategia de inversión a largo plazo.

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