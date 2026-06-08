Blindan parte de Manhattan por la visita de Trump al Madison Square Garden: qué esperar

Quienes planean pasar por Midtown Manhattan este lunes podrían encontrarse con una situación poco habitual: calles cerradas, controles de seguridad reforzados y fuertes restricciones para peatones y vehículos alrededor de Madison Square Garden.

El motivo es la visita del presidente Donald Trump a Nueva York para asistir al tercer partido de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, un evento que obligó a coordinar un amplio operativo entre el Servicio Secreto y la Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades confirmaron que se establecerá un perímetro de seguridad alrededor del estadio y que varias calles de Midtown estarán cerradas o con acceso restringido durante horas.

La NBA llega al último tramo de la temporada 2025/26 con las finales de los Playoffs: los New York Knicks se enfrentarán a los San Antonio Spurs este lunes 8 en el Madison Square Garden. Crédito: David J. Phillip | AP

Qué zonas estarán afectadas

Aunque las autoridades no han divulgado todos los detalles del operativo, el área alrededor de Madison Square Garden, Penn Station y varias cuadras de Midtown Manhattan tendrá importantes restricciones para el tránsito vehicular y peatonal.

El Servicio Secreto informó que se instalarán vallas de seguridad, barreras para vehículos, infraestructura de control de multitudes y otros sistemas de protección en los alrededores del estadio.

Las autoridades recomiendan evitar la zona si no es necesario acudir al partido o trabajar cerca del área.

Cancelan la tradicional fiesta de los aficionados

Una de las consecuencias más visibles del operativo es la cancelación de la popular fiesta para aficionados que suele realizarse frente al estadio durante los partidos.

La decisión fue tomada conjuntamente por el NYPD y el Servicio Secreto debido a los requerimientos de seguridad asociados a una visita presidencial.

En lugar de la concentración prevista frente a Madison Square Garden, la ciudad habilitó espacios alternativos para que los fanáticos sigan el encuentro.

Qué deben saber quienes tienen entradas

Los asistentes al partido enfrentarán controles similares a los de un aeropuerto. Las autoridades recomendaron llegar al menos dos horas antes del inicio del encuentro porque los tiempos de espera podrían extenderse considerablemente. También se aplicará una política estricta de prohibición de bolsos y mochilas.

Los organizadores advirtieron que no habrá espacios para guardar objetos prohibidos, por lo que recomiendan llevar únicamente lo indispensable.

Una visita presidencial poco común

La presencia de Trump convierte el operativo en uno de los mayores despliegues de seguridad recientes en torno a un evento deportivo en Nueva York.

Según diversos reportes, sería la primera vez que un presidente en funciones asiste a un partido de las Finales de la NBA. La visita coincide, además, con uno de los momentos deportivos más importantes para la ciudad en décadas, ya que los Knicks disputan sus primeras Finales desde 1999 y buscan su primer campeonato desde 1973.

Para miles de aficionados, el foco estará en el partido. Para quienes circulen por Midtown, la historia será otra: una amplia zona de Manhattan operará bajo medidas de seguridad extraordinarias durante buena parte de la jornada.

Dónde ver el New York Knicks vs San Antonio Spurs en directo y online

El Juego 3 de las Finales de la NBA se disputará este lunes 8 de junio. El horario según zona es:

8:30 p.m. ET

7:30 p.m. CT

6:30 p.m. MT

5:30 p.m. PT

Mark your calendars ?



The official schedule of the NBA Finals between the Knicks and Spurs!



Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/efQTxikDHT — NBA (@NBA) May 31, 2026

Dónde ver el partido en vivo

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de:

ABC

ESPN Deportes (en español)

ESPN App (con proveedor de TV)

Servicios de streaming que incluyan ABC, como Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo, según disponibilidad regional.

Seguir leyendo:

Mamdani no se sentará con Trump en juego de los Knicks de Nueva York: finales NBA