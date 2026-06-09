La IPO de SpaceX despierta expectativas millonarias, pero comprar desde el debut podría salir caro

La inminente salida a bolsa de SpaceX ha despertado una nueva fiebre entre inversionistas que buscan repetir el éxito de Tesla para ganar buen dinero en una sola apuesta. Sin embargo, detrás de las expectativas millonarias hay señales de alerta: mientras Elon Musk busca valorar la empresa en $1.75 billones de dólares, algunos analistas advierten que su valor real sería mucho menor.

Para quienes planean comprar acciones en cuanto se formalice su IPO (oferta pública inicial), la diferencia podría derivar en fuertes pérdidas si el mercado ajusta el precio rápidamente.

El negocio de SpaceX crece, pero la valoración divide a los analistas

SpaceX se presentará en Wall Street con cifras que pocas empresas pueden presumir. La compañía realizó más del 80% de los lanzamientos espaciales de Estados Unidos en 2025, mientras que su servicio de internet satelital Starlink superó los 10 millones de suscriptores y generó ingresos por $11,000 millones de dólares, un crecimiento de 120% respecto al año anterior.

Sin embargo, varios expertos consideran que el entusiasmo de los inversionistas podría haber sobrevalorado su oferta inicial. A un precio de $135 por acción, SpaceX buscaría una valoración cercana a $1.75 billones de dólares. Aunque Morningstar estima que su valor razonable ronda los $780,000 millones.

Esa diferencia implica que un inversionista que compre acciones en el debut estaría pagando casi el doble de lo que algunos analistas consideran que vale realmente la compañía. En términos prácticos, la brecha equivale a un riesgo potencial cercano a 48 centavos por cada dólar invertido si el mercado corrige la valoración en el futuro.

El dato más alarmante: el propio prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) reconoce que SpaceX no espera alcanzar rentabilidad en el corto plazo. Aunque la empresa reportó ingresos por $18,670 millones de dólares en 2025, registró pérdidas netas por $4,940 millones. Es decir, el precio de $135 por acción la valúa a 110 veces sus ventas anuales.

En el mismo sentido, Valtteri Ahti, estratega jefe de la gestora nórdica Evli, advirtió los riesgos de invertir desde el primer momento: “La valoración actual solo se sostiene bajo un escenario futuro muy lucrativo”. En términos prácticos, comprar el día del debut equivale a apostar a que Starship se convierta en transporte comercial masivo casi de inmediato.

Por primera vez, gente común puede comprar acciones de SpaceX

Hasta ahora, invertir en SpaceX era una alternativa solo para millonarios y fondos de Wall Street.

Ahora, Elon Musk abrió una ventana para el público general: 3 de cada 10 acciones disponibles están reservadas para personas comunes y corrientes.

Para entrar, basta con tener cuenta en plataformas como Robinhood, SoFi o E*Trade, que no exigen un monto mínimo. Quien tenga cuenta en Fidelity necesita al menos $2,000 dólares, mientras que en Charles Schwab, el piso sube a $100,000.

Pero hay una trampa: anotarse no significa que puedas conseguir alguna acción. La demanda es tan alta que muchos interesados quedarán fuera.

Por ello, la recomendación es que, si logras comprar, no vendas de inmediato, ya que quienes lo hagan en las primeras dos a cuatro semanas podrían quedar bloqueados para participar en futuras ofertas de este tipo.

Por qué el precio podría dispararse… y luego desplomarse

SpaceX solo pondrá a la venta una pequeña porción de sus acciones, entre el 5% y el 10% del total. Poca oferta y mucha gente queriendo comprar: eso solo puede hacer una cosa con el precio, subirlo.

El problema es que esa subida no refleja necesariamente el valor real de la empresa. Es simple mecánica de mercado.

Hay otro factor que casi nadie menciona: Si SpaceX llegara a ser incluida en los grandes índices bursátiles, los fondos de jubilación estarían obligados a comprar sus acciones automáticamente, sin importar el precio.

El analista Franco Macchiavelli lo resumió así: “La duda no es si SpaceX vale lo que se pide, sino quién pagará la diferencia cuando llegue el momento de vender”.

Una situación similar ya se dio en 2023. La empresa vietnamita de autos eléctricos VinFast salió a bolsa en condiciones similares. El precio se disparó 700% en pocos días. Quienes compraron en ese momento de euforia pagaron el precio y perdieron el 95% de su dinero.

Conclusión: La emoción del lanzamiento puede ser costosa.

Musk manda, el accionista común no

Otro riesgo de la oferta es que, tras la oferta, Elon Musk retendrá el 91.6% de las acciones Clase B y el 82.4% del poder de voto total. SpaceX será clasificada como “empresa controlada”: sin consejeros independientes, sin comités de retribución, sin dividendos.

Como reacción, el fondo danés AkademikerPension, que administra $25,000 millones en activos, ya anunció que no participará. Su director ejecutivo, Anders Schelde, calificó a SpaceX de “claramente sobrevalorada” y señaló que la estructura de gobierno la hace “prácticamente inviable” como inversión responsable.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los riesgos de invertir en bolsa en SpaceX

¿Cuándo comienza a cotizar SpaceX en bolsa?

El precio se fija el 11 de junio y las acciones debutan en el Nasdaq el 12 de junio de 2026 bajo el símbolo SPCX.

¿Cuánto cuesta una acción de SpaceX en la IPO?

El precio fijado es $135 dólares por acción, con una valuación total de $1.75 billones de dólares.

¿Puede cualquier persona comprar acciones?

Sí, a través de Robinhood, SoFi o E*Trade sin mínimo, o Fidelity con $2,000. Sin embargo, la asignación no está garantizada.

¿Es una buena inversión para el pequeño inversionista?

Morningstar la valúa en $780,000 millones, casi la mitad del precio de salida, y recomienda esperar mejores precios tras el debut. Varios fondos institucionales ya han declinado participar.

¿Qué riesgos tiene comprar en el debut?

Solo una pequeña fracción de las acciones estará disponible para el público, lo que puede generar volatilidad extrema en el precio. SpaceX reportó pérdidas de $4,940 millones en 2025 y no prevé pagar dividendos.

Conclusión

SpaceX debutará en bolsa este jueves como la empresa más grande que jamás haya salido al mercado público. Pero la euforia del lanzamiento podría convertirse en una inversión de alto riesgo para quienes compren sin leer la letra pequeña.

En diciembre de 2026 vencerá el periodo de bloqueo de 180 días para los grandes inversionistas institucionales: si deciden salir en masa, los pequeños accionistas, los últimos en llegar a la fiesta, serán también los primeros en absorber el golpe.

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