Estos empleos pagan hasta $129,000 al año y son los más buscados en EE.UU. en 2026

Mientras millones de latinos siguen concentrados en empleos de servicios que les brindan salarios relativamente bajos, el mercado laboral de 2026 ofrece oportunidades mucho mejor remuneradas, en sectores que enfrentan escasez de trabajadores.

Áreas como la salud, la tecnología y los oficios especializados mantienen miles de vacantes abiertas, con salarios de hasta $129,000 al año, muy por encima del ingreso mediano en Estados Unidos. Muchos de estos casos no exigen una licenciatura tradicional de cuatro años.

La diferencia puede ser enorme para quienes buscan cambiar de carrera o mejorar sus ingresos. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el salario mediano anual en Estados Unidos ronda los $49,500. En cambio, varios de los empleos con mayor crecimiento proyectado para la próxima década pagan entre dos y tres veces más y para alcanzarlos solo necesitas contar con certificaciones técnicas, programas de capacitación o aprendizaje remunerado.

La diferencia que permite acceder a miles de dólares al año es identificar qué busca el mercado.

Los empleos de mayor crecimiento y lo que realmente pagan

La BLS publicó en 2025 su proyección oficial de las ocupaciones de mayor crecimiento entre 2024 y 2034. Estos son los más relevantes para la comunidad hispana, porque combinan demanda, salario y accesibilidad:

Enfermero practicante (Nurse Practitioner): crecimiento proyectado del 40.1% ; salario mediano $129,210 al año . Requiere maestría en enfermería

crecimiento proyectado del ; salario mediano . Requiere maestría en enfermería Asistente médico (Physician Assistant): crecimiento del 20.4% ; salario mediano $133,260 al año . Programa de maestría de dos años

crecimiento del ; salario mediano . Programa de maestría de dos años Auxiliar de salud en el hogar (Home Health Aide): crecimiento del 17% , con 739,800 nuevos empleos proyectados ; salario mediano $34,900 al año . Solo se requiere diploma de preparatoria y capacitación breve

crecimiento del , con ; salario mediano . Solo se requiere diploma de preparatoria y capacitación breve Desarrollador de software (Software Developer): crecimiento del 15.8% , con 267,700 empleos nuevos ; salario mediano $133,080 al año

crecimiento del , con ; salario mediano Instalador solar (Solar PV Installer): crecimiento del 42.1% ; salario mediano $51,860 al año . Certificación técnica de meses

crecimiento del ; salario mediano . Certificación técnica de meses Técnico en turbinas de viento: crecimiento del 49.9%, el más alto de toda la lista; salario mediano $62,580 al año

Oficios especializados: la oportunidad que muchos ignoran

Los oficios técnicos son el sector donde la comunidad hispana tiene ya una presencia fuerte y donde la demanda supera con creces la oferta.

Los electricistas tienen un crecimiento proyectado del 9% con 81,000 aperturas anuales en mediano, según la BLS. El salario de un electricista con experiencia oscila entre $55,000 y $90,000, y los maestros electricistas superan los $100,000. Los plomeros y los técnicos de HVAC tienen un pronóstico similar.

Lo más importante si consideras emplearte en estas áreas: los aprendizajes son pagados desde el primer día. No hay deuda universitaria. Y en muchos estados, el proceso para obtener la licencia toma entre dos y cinco años de práctica remunerada.

El bilingüismo, el factor creciente que impacta en mejores salarios

Para los hispanohablantes, dominar el español es un valor añadido en varios de estos sectores.

En el área de salud, los empleadores buscan activamente personal bilingüe. Enfermeros con español fluido reciben en muchos casos bonos por idioma y acceden a plazas con mayor demanda en comunidades latinas del sur, noreste y California. Posiciones de enfermero bilingüe en mercados como Nueva York y Texas alcanzan entre $94,000 y $117,000 anuales.

En tecnología, las empresas que atienden mercados latinoamericanos o comunidades hispanas en EE.UU. valoran esta aptitud para puestos de soporte técnico, atención al cliente y gestión de contenidos, con salarios de entre $20 y $30 por hora en modalidad remota.

La BLS también proyecta un 20% de crecimiento para intérpretes y traductores entre 2024 y 2034, impulsado por la demanda en salud, servicios sociales y el sistema legal.

Cómo entrar en estos oficios: tres caminos concretos

No todos los empleos de alto crecimiento requieren invertir varios años de escuela. Estos son los accesos más directos:

Certificaciones técnicas (6 meses a 2 años): instalación solar, HVAC, reparación de maquinaria industrial. Muchos programas son gratuitos o subsidiados por fondos federales a través del sistema de community colleges. Capacitación pagada (apprenticeships): preparación para oficios como electricistas, plomeros, operadores de maquinaria. Se aprende mientras se cobra, sin deuda. Programas de salud acelerados: asistentes médicos, técnicos en salud, auxiliares de hogar. Algunos toman solo semanas de certificación con organismos estatales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los oficios con mayor potencial para la próxima década

¿Cuáles son los empleos con mayor demanda para hispanos en EE.UU. en 2026?

Los de mayor crecimiento proyectado son auxiliares de salud en el hogar (+17%), instaladores solares (+42%) y técnicos en turbinas de viento (+49.9%). Para quienes tienen estudios, enfermero practicante y desarrollador de software encabezan la lista con salarios superiores a $129,000.

¿Qué empleos bien pagados no requieren título universitario?

Electricista ($55,000-$90,000), técnico HVAC ($50,000-$70,000), instalador solar ($51,860 en mediana), técnico en turbinas de viento ($62,580) y auxiliar de salud en el hogar son opciones con formación técnica o capacitación.

¿Ayuda hablar español para conseguir mejor empleo o salario en EE.UU.?

Sí, especialmente en salud, servicios sociales y tecnología. Los trabajadores bilingües en enfermería en mercados como Nueva York o Texas pueden ganar entre $94,000 y $117,000. La BLS proyecta 20% de crecimiento en empleos de intérpretes y traductores para la próxima década.

¿Cuánto gana en mediano un trabajador hispano en EE.UU.?

El mediano salarial general es de $49,500 anuales, pero los trabajadores latinos en empleos de servicios frecuentemente ganan menos. Los sectores de mayor crecimiento pagan entre dos y tres veces más.

¿Dónde puedo buscar capacitación o programas técnicos gratuitos?

El portal apprenticeship.gov ofrece programas por estado. Los community colleges locales ofrecen certificaciones subsidiadas, y muchos empleadores de electricidad y construcción cuentan con sus propios programas.

Conclusión

El mercado laboral de 2026 no escasea en oportunidades, lo que escasea es la información para conectar a los trabajadores hispanos con los empleos mejor pagados y con mayor demanda.

La próxima ola de demanda laboral no espera: los empleos de salud en el hogar necesitarán 739,800 trabajadores adicionales solo en la próxima década, y los sectores de energía y tecnología compiten por candidatos que aún no saben que califican. Quienes se capaciten ahora, aunque sea un curso breve de seis meses, pueden cambiar su situación financiera de manera radical antes de que termine el año.

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