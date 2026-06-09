Mujer cayó 10 pisos por conducto de basura en edificio en NJ

Una joven mujer aparentemente intoxicada con drogas y alcohol terminó cayendo por un conducto de basura desde una altura de 10 pisos en un edificio residencial en Nueva Jersey.

La víctima no identificada fue hospitalizada con lesiones de gravedad. La policía de Hackensack informó que la mujer de 25 años se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol cuando entró en el conducto de basura ubicado en el piso 14 de un edificio en Main Street, alrededor de la 1:00 p.m. del domingo.

Según testigos, se escucharon los gritos de la mujer mientras caía a través de varios pisos. Terminó atascada cerca de los pisos 3 y 4, ya que la basura acumulada en el conducto frenó y amortiguó su caída.

Pero la gran cantidad de basura también dificultó su localización y rescate, por lo que los bomberos determinaron que la mejor forma de llegar hasta ella era derribar paredes y cortar el conducto metálico, detalló ABC News.

Los equipos de rescate tuvieron que retirar montones de bolsas de basura para finalmente extraer a la mujer, sacándola primero por los pies. Durante la maniobra un bombero sufrió cortaduras debido a los bordes metálicos irregulares resultantes del corte del conducto.

La mujer estaba visitando a alguien en el edificio y, según los testigos, era evidente que se encontraba bajo los efectos de sustancias. Ayer la policía confirmó que la mujer seguía hospitalizada con lesiones importantes en la parte inferior del cuerpo.

En un caso similar, en febrero de este año Michelle Montgomery fue hallada desmembrada en el cuarto de basura en un edificio NYCHA en Brooklyn tras haber salido de fiesta con unos amigos. Originalmente la Policía de Nueva York pensó que la madre de 39 años había sido víctima de un homicidio cuando fue encontrada en The Borinquen Public Houses (330 Bushwick Av) en Williamsburg. Pero luego se determinó que al parecer Montgomery sufrió un terrible accidente al caer y fue triturada en el compactador de basura.

En julio un hombre autista de 39 años fue acusado como sospechoso de haber lanzado por el ducto de la basura de su edificio a su sobrina bebé en Staten Island (NYC). Milagrosamente la niña de un año sobrevivió.

A fines de 2023 una mujer fue encontrada muerta en un compactador de basura en el sótano de un edificio residencial de lujo cerca de High Line en el vecindario Chelsea de Manhattan. En junio de ese año una mujer fue hallada muerta y desvestida en el compactador de basura de un edificio residencial en East Harlem (NYC).

En agosto de 2022 un hombre fue captado en video entrando al vertedero de basura en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) con la ayuda de dos personas y minutos después lo hallaron sin vida. En el verano de 2018 una mujer fue encontrada muerta dentro de un compactador de basura en un edificio de lujo cerca de Union Square, en Manhattan (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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