Pisada por compactador de basura: dramático final de una madre en edificio de Nueva York

Un giro sorprendente ha dado el misterio por la muerte de Michelle Montgomery, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en el cuarto de basura en un edificio NYCHA en Brooklyn tras haber salido de fiesta con unos amigos.

Originalmente la Policía de Nueva York pensó que la madre de 39 años había sido víctima de un homicidio, cuando fue encontrada el domingo 1 de febrero en The Borinquen Public Houses (330 Bushwick Av) en Williamsburg. Pero ahora se ha determinado que al parecer Montgomery sufrió un terrible accidente al caer y ser triturada en el compactador de basura.

“Nuestra teoría actual es que pudo haber dejado caer un objeto en el conducto, haber intentado recuperarlo y haber caído de cabeza”, declaró Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía (NYPD), durante una conferencia de prensa el viernes, citó The New York Times.

La oficina del médico forense de la ciudad (OCME) aún está investigando la causa del deceso. El cuerpo presentaba múltiples heridas punzantes, cortes y fracturas. La autopsia preliminar determinó que su muerte fue accidental y que estaba viva cuando entró en el compactador. No presentaba heridas defensivas; en cambio, sus lesiones eran compatibles con haber sido aplastada por el compactador, según el primer informe forense.

Las autoridades afirman que Montgomery salió a beber con amigos a un restaurante mexicano antes de las 9:30 p.m. del sábado 31 de enero y horas después fue vista en video entrando sola alrededor de la 1:39 a.m. del domingo al edificio donde murió, y con el que no tenía ninguna conexión evidente, destacó ABC News. Ese detalle también sigue bajo investigación: por qué Montgomery estaba allí.

Testigos describieron haber escuchado gritos provenientes del interior del conducto de basura del edificio en el 2do piso y del compactador, informó la policía. A la mañana siguiente los trabajadores que limpiaban la sala encontraron los restos de la víctima.

Montgomery tenía dos hijos varones -uno de 19 años y un bebé 10 meses-, y dos hijas de 12 y 11 años, con quienes vivía en las viviendas de Gowanus Houses, a casi 4 millas de donde se encontró su cuerpo.

En un caso similar, en julio un hombre autista de 39 años fue acusado como sospechoso de haber lanzado por el ducto de la basura de su edificio a su sobrina bebé en Staten Island (NYC). Milagrosamente la niña de un año sobrevivió.

A fines de 2023 una mujer fue encontrada muerta en un compactador de basura en el sótano de un edificio residencial de lujo cerca de High Line en el vecindario Chelsea de Manhattan. En junio de ese año una mujer fue hallada muerta y desvestida en el compactador de basura de un edificio residencial en East Harlem (NYC).

En agosto de 2022 un hombre fue captado en video entrando al vertedero de basura en un edificio residencial en Brooklyn (NYC) con la ayuda de dos personas y minutos después lo hallaron sin vida. En el verano de 2018 una mujer fue encontrada muerta dentro de un compactador de basura en un edificio de lujo cerca de Union Square, en Manhattan (NYC).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda