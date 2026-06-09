Nithya Raman pasa a segunda vuelta y enfrentará a Karen Bass por la alcaldía de Los Ángeles

La concejala demócrata Nithya Raman disputará la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles en una segunda vuelta electoral en noviembre frente a la actual alcaldesa, Karen Bass.

De acuerdo con las proyecciones de NBC News, este escenario se consolidó tras unas primarias multipartidistas en las que ningún candidato logró superar el 50% de los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

El conteo inicial de la noche de las elecciones ubicaba al candidato republicano y exprotagonista de reality shows, Spencer Pratt, en la segunda posición. Sin embargo, el escrutinio de los votos tardíos modificó la tendencia a favor del partido demócrata, lo que permitió que Raman superara a Pratt en el resultado final.

Batalla reñida por la segunda ciudad más poblada de EE.UU.

La contienda enfrentará directamente a dos figuras del partido demócrata con trayectorias compartidas. Nithya Raman, quien forma parte de los Socialistas Democráticos de América, apoyó previamente la gestión de Bass. A su vez, la actual alcaldesa respaldó a Raman en su campaña de reelección para el Concejo Municipal durante el año 2024.

Entretanto, Spencer Pratt basó su campaña disidente en cuestionar la gestión de la alcaldesa ante la emergencia climática del año previo. Bass, exmiembro del Congreso elegida en 2022 tras vencer al promotor inmobiliario Rick Caruso, recibió cuestionamientos públicos debido a que se encontraba fuera de los Estados Unidos cuando iniciaron los incendios forestales.

Desafíos en la gestión municipal

Los incendios del año pasado afectaron la infraestructura de la ciudad, destruyendo más de 16,000 estructuras. Las labores de extinción registraron complicaciones debido a que “las bocas de incendio y los depósitos de agua se quedaron sin agua”, según los datos del reporte.

En consecuencia, un sondeo realizado por el Los Angeles Times en marzo indicó que “el 56% de los encuestados en un sondeo del Los Angeles Times sobre la ciudad dijeron tener una opinión desfavorable del alcalde”.

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