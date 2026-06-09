ONG venezolana anuncia la liberación de 54 militares que fueron detenidos por motivos políticos

La ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este martes de que 54 militares detenidos por motivos políticos fueron liberados, entre ellos tres mujeres que estaban recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en el estado Miranda (norte de Venezuela).

En una publicación en X, la organización señaló que la liberación de estos militares, 51 ellos detenidos en la cárcel de Ramo Verde, también en Miranda, debe marcar el inicio definitivo de todos los uniformados presos por motivos políticos.

Entre los liberados está el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso ‘espía americano’, en el que también fue aprehendido el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado por el Gobierno venezolano de realizar labores de espionaje en las refinerías de Amuay y Cardón, en el estado Falcón (noroeste).

Heath fue liberado en 2022, después de una visita a Caracas del entonces enviado especial estadounidense para Asuntos de Rehenes, Roger Carstens.

“Exigimos que la libertad llegue a todas las cárceles venezolanas, de manera especial recordamos a las mujeres que han sido separadas de sus hijos, de sus seres queridos”, añadió la Coalición.

Detalles de los detenidos actuales y retrasos en liberaciones

La directora de la ONG, Ana Leonor Acosta, indicó a EFE que hasta el momento no tienen confirmación de si la liberación es plena o con medidas cautelares, pero que los militares salieron de las cárceles tras una revisión de sus casos.

De acuerdo a la Coalición, 213 militares siguen detenidos en el país suramericano por motivos políticos.

Desde el domingo, un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela permanece a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas a la espera de ser atendidos por el encargado de negocios de ese país, John Barrett, a quien planean pedir que interceda por la liberación de los que siguen detenidos.

Denunciaron el lunes que aún son cientos los presos políticos en el país, cuando se cumplen cinco meses del anuncio del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de personas.

Situación en el centro de torturas “El Helicoide”

Varios de los familiares se habían concentrado antes en las afueras de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, comprobada como un centro de torturas, desde donde la semana pasada presos políticos fueron trasladados a otros centros penitenciarios, denunciaron ONG, que criticaron la falta de información.

La mandataria encargada había ordenado en enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, y la semana pasada el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró que había sido cerrado.

En mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno iba a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela.

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