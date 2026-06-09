Sean “Diddy” Combs enfrenta demanda por presunto abuso sexual a un ex actor infantil

El rapero Sean “Diddy” Combs enfrenta una nueva demanda por parte de un exactor infantil que afirma que el músico abusó sexualmente de él durante una fiesta en 2007 cuando era menor de edad.

El dueño de Bad Boy Récords, que enfrenta cuatro años de prisión por cargos de transporte para ejercer la prostitución, fue señalado en documentos judiciales obtenidos por TMZ. El demandante, que aparece con el seudónimo de John Doe, afirma que en esa época ya se trabajaba como actor infantil y fue citado por Combs a una fiesta privada en Hollywood Hills para charlar sobre las oportunidades en su carrera.

De acuerdo con el relato de la demanda, el joven se quedó solo con el rapero en una habitación. Según dijo, Combs comenzó a tocarlo inapropiadamente en sus partes íntimas y, a pesar de que la víctima le dijo que se sentía incómodo, el rapero lo ignoró y habría realizado sexo oral.

El demandante señala que luego de la presunta agresión sexual, el rapero habría abandonado la habitación y lo dejó solo. Luego el exactor infantil se fue de la fiesta.

En la demanda se responsabiliza al rapero y también a algunos representantes del actor, a quienes se les señala por no proteger al joven de una situación así.

En declaraciones recogidas por TMZ y Daily Mail, el abogado de Combs, Juda Engelmayer, negó las acusaciones en contra del rapero. Engelmayer calificó estos nuevos señalamientos de “falsas y ridículas”.

“Las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero, alentadas por abogados de lesiones personales”, sostuvo Engelmayer.

Asimismo, el abogado desmintió cualquier agresión sexual por parte de Combs. “El señor Combs nunca ha agredido sexualmente a nadie, y eso incluye a cualquier menor. Estas acusaciones serán desmentidas como todas las demás”, agregó el abogado.

Sean “Diddy” Combs protagonizó uno de los juicios más polémicos de la historia del entretenimiento. El rapero fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de cargos de conspiración, tráfico sexual y transporte para facilitar la prostitución.

En el juicio, que duró ocho semanas y contó con decenas de testigos de la Fiscalía, el rapero fue declarado inocente de cargos más graves de conspiración y tráfico sexual, cargos con los que enfrentaba la cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución y condenado a 50 meses de prisión.

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