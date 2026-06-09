SpaceX saldrá a bolsa: estas son las opciones para invertir

La esperada salida a bolsa de SpaceX está cada vez más cerca y miles de inversionistas ya preparan su estrategia para intentar participar en lo que podría convertirse en la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia. Sin embargo, los expertos señalan que existen distintas formas de invertir en la empresa de Elon Musk, cada una con ventajas y riesgos diferentes.

Se espera que las acciones de SpaceX comiencen a cotizar en el mercado Nasdaq el próximo 12 de junio.

Las proyecciones apuntan a que la operación recaudaría alrededor de $75,000 millones, una cifra que la convertiría en la IPO más grande registrada hasta ahora.

Precio de la IPO y precio de mercado: ¿cuál es la diferencia?

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los inversionistas es el precio de compra.

En una oferta pública inicial existen dos valores distintos.

El primero es el llamado precio de IPO, que corresponde al monto al que la compañía vende acciones a determinados inversionistas e instituciones antes de comenzar a cotizar públicamente.

El segundo es el precio de mercado, que será el valor al que los inversionistas comunes podrán comprar las acciones cuando inicien las operaciones bursátiles.

Según Barron’s, el precio de la IPO de SpaceX se fijó en $135 por acción.

Además, cinco corredores de bolsa en línea ofrecerán a algunos clientes la posibilidad de participar a ese precio: Robinhood, SoFi, Charles Schwab, Fidelity y E*TRADE de Morgan Stanley.

Sin embargo, cada plataforma tiene requisitos distintos para acceder a estas acciones y no existe garantía de que todos los inversionistas reciban la cantidad de títulos solicitada.

Cómo comprar acciones tras el debut bursátil

Para quienes no logren participar en la oferta inicial, la alternativa más sencilla será comprar acciones una vez que comiencen a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo SPCX.

En ese momento podrán utilizar órdenes de mercado, que permiten adquirir acciones inmediatamente al precio disponible, o bien órdenes limitadas, que solo ejecutan la compra si el valor alcanza el precio establecido por el inversionista.

La principal ventaja de una orden de mercado es asegurar la compra de las acciones de forma inmediata.

Por otro lado, una orden limitada ofrece mayor control sobre el precio pagado, aunque existe el riesgo de que la acción nunca alcance el nivel fijado y la operación no se complete.

Una opción para reducir riesgos

No todos los inversionistas están dispuestos a asumir la volatilidad que podría acompañar a una empresa ligada a la exploración espacial y la inteligencia artificial.

Un informe de The Motley Fool señala que el crecimiento constante de los lanzamientos espaciales comerciales demuestra el potencial de la industria, pero también recuerda que se trata de un sector de alto riesgo y alta recompensa.

Por ello, algunos especialistas consideran que una alternativa más conservadora es invertir mediante fondos cotizados en bolsa (ETF) que ya poseen participación en SpaceX junto con otras empresas del sector.

Uno de ellos es el Tema Space Innovators ETF (NASDAQ: NASA), que ya mantiene acciones de SpaceX a través de un vehículo de propósito especial (SPV).

Esas acciones permanecen sujetas a un periodo de bloqueo de al menos seis meses antes de convertirse en títulos libremente negociables.

Al 29 de mayo, la participación de SpaceX dentro de este fondo estaba valorada en más de $171 millones. Además, el ETF podría aumentar su posición una vez que la empresa comience a cotizar públicamente.

La ventaja de esta estrategia es que el rendimiento del fondo no depende exclusivamente de SpaceX.

Al 1 de junio, SpaceX e Intuitive Machines representaban cada una el 6.5% de la cartera del ETF, ubicándose como sus terceras mayores posiciones.

La principal inversión del fondo era Rocket Lab, con una ponderación de 11%, seguida por Planet Labs PBC con 6.6%.

¿Qué opción es la más conveniente?

La respuesta dependerá del perfil de cada inversionista. Quienes busquen el máximo potencial de crecimiento podrían intentar obtener acciones durante la oferta pública inicial o comprarlas directamente tras su debut bursátil.

Por otro lado, quienes prefieran limitar el riesgo podrían considerar fondos que incluyan a SpaceX dentro de una cartera más diversificada.

Los analistas coinciden en que la clave no es actuar por emoción ante una IPO histórica, sino definir una estrategia antes del debut bursátil.

Tener claro cuánto dinero invertir, qué tipo de orden utilizar y cuánto riesgo se está dispuesto a asumir puede ser tan importante como la propia decisión de comprar acciones de SpaceX.

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