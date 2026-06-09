Rescatan a tripulación al estrellarse un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz

Dos tripulantes de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados depués de que este se estrellara en aguas cercanas a la costa de Omán, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, mientras realizaba labores de patrullaje.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que los dos tripulantes a bordo fueron localizados y rescatados con éxito mediante el uso de embarcaciones no tripuladas, en un procedimiento inédito para las fuerzas armadas de ese país.

El capitán Tim Hawkins, quien figura como portavoz del Grupo de Trabajo 59, detalló a NBC News que un buque de superficie no tripulado, específicamente un dron marítimo, detectó y puso a salvo a los militares. Las labores de salvamento se completaron dos horas después del accidente, señaló el comnando.

Entretanto, CENTCOM reportó que ambos soldados permanecen estables y bajo evaluación médica, mientras se investigan las causas del siniestro.

Trump reportó el incidente del helicóptero

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, validó la información horas antes del pronunciamiento militar, al asegurar ante los medios que los tripulantes estaban “bien”. Según reportes iniciales de The New York Times, la caída de la aeronave ocurrió en el estrecho de Ormuz, una zona limítrofe con Omán.

El reciente incidente se produce en medio de un periodo de alta tensión en Oriente Medio, poco después de que Irán e Israel protagonizaran intercambios de ataques directos tras la tregua acordada en abril. Por su parte, la agencia semioficial iraní Mehr reportó que Irán no se adjudicó la responsabilidad del derribo.

Actualmente, Irán mantiene la vigilancia sobre el estrecho de Ormuz, un canal prioritario para el comercio internacional por donde circula el 20% del petróleo del mundo.

Negociaciones sobre el estrecho de Ormuz

El gobierno estadounidense mantiene conversaciones para reabrir por completo esta ruta marítima. Trump afirmó que las negociaciones con Teherán se encuentran en una etapa avanzada.

“Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo muy, muy bueno que no permitirá de ninguna manera, forma ni circunstancia, la posesión de armas nucleares”, declaró el mandatario. El presidente añadió que “el estrecho se abrirá de inmediato. Se abrirá inmediatamente después de la firma, lo que podría ocurrir en dos o tres días”.

Al ser consultado sobre las dificultades del proceso, manifestó: “Creo que estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”.

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